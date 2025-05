Perugia ultraleggero cade su capannone | un morto e un ferito

(Adnkronos) – Una persona è morta dopo che l'ultraleggero su cui si trovava è precipitato questo pomeriggio su un capannone industriale a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Sul velivolo era presente anche un'altra persona, rimasta ferita. A intervenire sono stati i vigili del fuoco.

Perugia, ultraleggero cade su capannone: un morto e un ferito - (Adnkronos) – Una persona è morta dopo che l'ultraleggero su cui si trovava è precipitato questo pomeriggio su un capannone industriale a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Sul velivolo era presente anche un'altra persona, rimasta ferita. A intervenire sono stati i vigili del fuoco. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Cade velivolo leggero su un capannone industriale a Castel Ritaldi (Perugia): un morto - Una persona è morta in un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno – che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l’aeromobile è precipitato all’interno di un capannone industriale di un’azienda che produce materiali medicali. A bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l’aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. 🔗ilfattoquotidiano.it

