Perugia Festa del Lavoro 2025 | consegnate le Stelle al Merito a 14 lavoratori umbri

Perugia si è tenuta la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite quest’anno a 14 lavoratori umbri distintisi per impegno, competenza e integrità professionale.L’evento, svoltosi in occasione della Festa del Lavoro, è stato presieduto dal Prefetto di Perugia, Francesco Zito, e dalla Prefetta di Terni, Antonietta Orlando. Hanno partecipato anche le più alte cariche civili e istituzionali della regione, tra cui la presidente della Regione umbria, Stefania Proietti, i presidenti delle Province di Perugia e Terni, Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco.Il conferimento delle onorificenze rappresenta un riconoscimento solenne al valore del Lavoro, alla dedizione quotidiana e alla rettitudine dimostrata nel corso degli anni da uomini e donne che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali. 🔗 Laprimapagina.it - Perugia. Festa del Lavoro 2025: consegnate le “Stelle al Merito” a 14 lavoratori umbri Nel prestigioso Salone Bruschi della Prefettura disi è tenuta la cerimonia di consegna delle “aldel”, conferite quest’anno a 14distintisi per impegno, competenza e integrità professionale.L’evento, svoltosi in occasione delladel, è stato presieduto dal Prefetto di, Francesco Zito, e dalla Prefetta di Terni, Antonietta Orlando. Hanno partecipato anche le più alte cariche civili e istituzionali della regione, tra cui la presidente della Regionea, Stefania Proietti, i presidenti delle Province die Terni, Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi, la sindaca di, Vittoria Ferdinandi, e il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco.Il conferimento delle onorificenze rappresenta un riconoscimento solenne al valore del, alla dedizione quotidiana e alla rettitudine dimostrata nel corso degli anni da uomini e donne che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali. 🔗 Laprimapagina.it

