Perugia Cadavere nel Tevere ma non è di Sergio Saccoccini | le ricerche dell’anziano scomparso proseguono

Tevere. Il corpo è stato notato da una donna intorno alle 10.45 di mercoledì, incagliato tra le rocce al centro del fiume, in via dei Carpentieri, nei pressi della chiesa. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.Secondo i primi accertamenti del medico legale, Nello Bastianelli era deceduto da alcune ore. Nessun segno di violenza sul corpo, il che fa escludere l’ipotesi di un’aggressione. La Procura della Repubblica, con la polizia, propende per un evento accidentale o un improvviso malore. Ulteriori dettagli emergeranno dall’autopsia.Importante sottolineare che il Cadavere non appartiene a Sergio Saccoccini, il 79enne scomparso oltre un mese fa da Ponte Felcino. 🔗 Laprimapagina.it - Perugia. Cadavere nel Tevere, ma non è di Sergio Saccoccini: le ricerche dell’anziano scomparso proseguono Una fatalità o un malore. Sarebbe morto così Nello Bastianelli, l’85enne di Ponte Valleceppi ritrovato senza vita nelle acque del. Il corpo è stato notato da una donna intorno alle 10.45 di mercoledì, incagliato tra le rocce al centro del fiume, in via dei Carpentieri, nei pressi della chiesa. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.Secondo i primi accertamenti del medico legale, Nello Bastianelli era deceduto da alcune ore. Nessun segno di violenza sul corpo, il che fa escludere l’ipotesi di un’aggressione. La Procura della Repubblica, con la polizia, propende per un evento accidentale o un improvviso malore. Ulteriori dettagli emergeranno dall’autopsia.Importante sottolineare che ilnon appartiene a, il 79enneoltre un mese fa da Ponte Felcino. 🔗 Laprimapagina.it

