Permessi di soggiorno | un open-day in Questura

Questura di Sondrio per soddisfare l'esigenza di consegnare il permesso di soggiorno a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta per il rilascio o il rinnovo. Gli sportelli saranno aperti dalle 8.30 alle 17 solo ed esclusivamente per il ritiro dei Permessi di soggiorno.Per facilitare un afflusso regolare, è stato stabilito che l'ingresso ai locali della Questura in via Nazario Sauro avverrà seguendo l'ordine alfabetico (cognome) e per fasce orarie: dalle 8.30 alle 13.00, dalla lettera A alla lettera L e dalle 13 alle 17 dalla lettera M alla Z.Dalla sede della Questura, nel capoluogo valtellinese, si precisa inoltre che chiunque sia impossibilitato a presentarsi nelle rispettive fasce orarie, potrà comunque fare accesso agli sportelli dell'Ufficio Immigrazione in una fascia oraria diversa al fine di ritirare il permesso di soggiorno.

