Perdere lo stadio di San Siro un orrore | Ken Loach prende posizione

Loach ha inviato una lettera alla giornalista Lucia Tozzi, prendendo posizione contro l'abbattimento dello stadio di San Siro 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - “Perdere lo stadio di San Siro, un orrore”: Ken Loach prende posizione Il regista Kenha inviato una lettera alla giornalista Lucia Tozzi,ndocontro l'abbattimento dellodi San

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Stadio San Siro a Milan e Inter, la Procura di Milano avvia un’indagine - Indagine della Procura di Milano sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter: ecco qual è la situazione 🔗pianetamilan.it

Scaroni all’evento “Il Foglio a San Siro” su stadio e dirigenza - Durante l’evento “Il Foglio a San Siro”, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato importanti dichiarazioni su vari temi riguardanti il futuro del club. Tra gli argomenti principali, la scelta del nuovo direttore sportivo, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno della società, il progetto del nuovo stadio e la gestione dei tifosi più accesi. Scaroni ha parlato innanzitutto della ricerca del nuovo direttore sportivo, spiegando che il club è ancora in fase di valutazione: “Ci stiamo guardando intorno per rafforzare il nostro team dirigenziale. 🔗dailymilan.it

