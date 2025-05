Percorso a ostacoli per i pellegrini che vanno sulla tomba di Francesco | a rischio scippi e stupri Bufera su Gualtieri

pellegrini dell'antichità come quelli che vanno sulla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore: il paragone balza agli occhi ricordando quanto accade oggi e quanto accadeva nell'antichità a coloro che si recavano agli eventi del Giubileo. Dovevano infatti mettere in conto anche il rischio di non arrivare sani e salvi a Roma. Il tragitto per arrivare nella Capitale era infatti irto di ostacoli, che andavano dai predatori alle malattie anche mortali, come la malaria.Lo 'scherzetto' del Papa a Gualtieri: la zona di Santa Maria Maggiore è in pieno degradoA leggere quanto accade nella zona di Santa Maria Maggiore, il rischio che i pellegrini debbano incappare in una sorta di via Crucis balza agli occhi. In effetti, la scelta a sorpresa di Papa Francesco di farsi tumulare nella Basilica dell'Esquilino ha mandato in crisi per primo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

