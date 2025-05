Percorsi INDIRE Università e TFA sostegno | quando iniziano?

Percorsi di specializzazione sul sostegno, sia quelli gestiti da INDIRE che quelli affidati alle Università. Tuttavia, nonostante l’interesse immediato suscitato dalla novità normativa, le tempistiche ufficiali restano ancora indefinite. Anche . Percorsi INDIRE, Università e TFA sostegno: quando iniziano? Scuolalink. 🔗 Con la pubblicazione dei decreti attuativi del 31 maggio 2024, relativi all’articolo 6 del decreto PNRR 2, cresce l’attesa tra i docenti per l’avvio deidi specializzazione sul, sia quelli gestiti dache quelli affidati alle. Tuttavia, nonostante l’interesse immediato suscitato dalla novità normativa, le tempistiche ufficiali restano ancora indefinite. Anche .e TFA? Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Percorsi sostegno Indire, l’appello di Ianes ai corsisti del TFA: “Se davvero indignati per la sanatoria bloccare i corsi”. E alle Università: “Dimezzate i costi” - Sui percorsi di specializzazione Indire per i docenti di sostegno, sui quali non ci sono ancora i provvedimenti definitivi ma solo le bozze, è recentemente intervenuto con un video su Facebook il Professor Dario Ianes, già docente ordinario di Pedagogia e didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano. L'articolo Percorsi sostegno Indire, l’appello di Ianes ai corsisti del TFA: “Se davvero indignati per la sanatoria bloccare i corsi”. 🔗orizzontescuola.it

Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno? - Pubblicati i decreti attuativi relativi all'art. 6 e del 31 maggio 2024, la domanda degli interessati va subito alla possibilità di presentare domanda. Ma per i BANDI ci vorrà del tempo. L'articolo Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Corsi INDIRE sostegno, Pittoni (Lega): “L’ente non è un’università, ma rappresenta un’opzione aggiuntiva per i percorsi” - "Indire non è un'università, di conseguenza non può erogare titoli universitari. Costituirà comunque un'ulteriore struttura a disposizione dei corsi di specializzazione dei docenti sul sostegno. Unica differenza: l'utilizzo del titolo esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione. Per il resto non cambia nulla. Varrà cioè per tutte le finalità connesse al sistema di istruzione: concorsi, graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quando partiranno i percorsi specializzazione INDIRE? e quelli delle Università? E il TFA sostegno?; Corsi Indire sostegno, le università che li attiveranno saranno le stesse del TFA?; Specializzazione sul sostegno, firmati i decreti; Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia