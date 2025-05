Perché si formano i nodi nel pelo del gatto | cause e soluzioni

nodi nel pelo del gatto si formano a causa dell'accumulo di peli, sporcizia e scarsa pulizia, soprattutto negli individui a pelo lungo. Vanno rimossi con delicatezza per evitare fastidi, dolori e problemi alla pelle, ma quello che conta è la prevenzione. 🔗 neldelsia causa dell'accumulo di peli, sporcizia e scarsa pulizia, soprattutto negli individui alungo. Vanno rimossi con delicatezza per evitare fastidi, dolori e problemi alla pelle, ma quello che conta è la prevenzione. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa sono i boli di pelo: perché si formano e come fa il gatto ad eliminare le palle di pelo nello stomaco - I boli di pelo sono piccoli ammassi di pelo che si formano nello stomaco del gatto a seguito all'attività di leccamento. Possono causare costipazione e vomito, per questo è importante aiutare il gatto a eliminarli e prevenirne la formazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Ho visto il pelo nero e me lo sono trovato addosso. Un dolore forte, mi sono mancate le forze”. Gatto precipita dal terzo piano in testa ad un’ex concorrente di Amici - Zita Fusco, ex allieva e aspirante attrice della prima edizione di “Amici”, si è ritrovata improvvisamente in ospedale dopo che un gatto nero di sette chili le è piombato in testa dal terzo piano, mentre era in fila davanti a una pasticceria di Milano. “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”, ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. Il marito, presente al momento dell’incidente, ha descritto il suono dell’impatto come “un mattone caduto giù”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Oneisall, la tosatrice perfetta per il tuo gatto a pelo lungo, ora scontata del 5% - Il set tosatrice di Oneisall per gatti è progettato per la cura del pelo lungo, con una struttura compatta ideale per zampe, area perianale e nodi difficili da raggiungere. Il modello in colore bianco, pensato per uso domestico, è disponibile su Amazon a 23,27€, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%. Compra oggi la tosatrice per gatti a pelo lungo Tosatrice per gatti di Oneisall: taglio preciso per pelo lungo, zampe e zone sensibili La lama in acciaio inossidabile garantisce un taglio sicuro e preciso, evitando di tirare il pelo o causare fastidi. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Igiene del gatto, come prendersene cura; Il persiano Bud festeggia 24 anni: E' lui il gatto dei record; Oggi giovedì 28 ottobre Barbanera consiglia: nodi da... sciogliere; Il gatto più longevo si trova a Bertolla. Bad compirà 23 anni ad agosto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Perché si formano i nodi nel pelo del gatto: cause e soluzioni - I nodi nel pelo del gatto si formano a causa dell'accumulo di peli, sporcizia e scarsa pulizia, soprattutto negli individui a pelo lungo ... 🔗fanpage.it

Cosa sono i boli di pelo: perché si formano e come fa il gatto ad eliminare le palle di pelo nello stomaco - I boli di pelo sono piccoli ammassi di pelo che si formano nello stomaco del gatto a seguito all'attività di leccamento ... 🔗fanpage.it

Oneisall, la tosatrice perfetta per il tuo gatto a pelo lungo, ora scontata del 5% - Il set tosatrice di Oneisall per gatti è progettato per la cura del pelo lungo, con una struttura compatta ideale per zampe, area perianale e nodi difficili da raggiungere. Il modello in colore ... 🔗quotidiano.net