Perché si festeggia il Primo Maggio | quando e come è nata la Giornata internazionale dei lavoratori

Primo Maggio in Italia e in molti Paesi nel mondo si celebra la festa dei lavoratori, o festa del lavoro. La giornata è occasione per riflettere sul cammino fatto, le lotte e le conquiste, ma anche per fare il punto sui diritti ancora da raggiungere.Nel Primo Maggio, e intorno agli eventi di questo giorno, si cela una pagina di storia segnata da lotte sindacali, rivendicazioni e momenti cruciali per la dignità dei lavoratori. Una storia che affonda le sue radici nell'Ottocento e che, ancora oggi, unisce lavoratori e lavoratrici da una parte all'altra del mondo.Primo Maggio: storia e nascitaIl Primo Maggio ha origine negli Stati Uniti, dove, curiosamente, la giornata non viene festeggiata. La data fu scelta in ricordo della grande mobilitazione dei lavoratori di Chicago, che il 1° Maggio 1886 diedero vita a uno sciopero di massa per ottenere la giornata lavorativa di otto ore.

Primo Maggio: cosa si festeggia, cosa si mangia e cosa fare a Roma - Ogni anno, nel giorno del 1 maggio, si celebra la Festa dei Lavoratori. Una giornata importantissima, della quale però non tutti conoscono le origini. E voi? Vi siete mai chiesti cosa si festeggia di preciso? E cosa si mangia tradizionalmente? E, se siete a Roma, cosa si può fare per il 1 maggio? 1 maggio 2025: cosa si festeggia e come nasce la Festa dei Lavoratori Andiamo con ordine. La Festa dei Lavoratori nasce a Parigi in una data precisa: il 20 luglio del 1889. 🔗funweek.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

