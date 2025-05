Perché si è sentita male Omicidio Garlasco cosa c’è dietro al malore della madre di Andrea Sempio

C'è un nuovo nome legato all'enigmatico caso di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto del 2007. Si chiama Antonio ed è un ex vigile del fuoco ora in pensione. A rivelarlo è stata la trasmissione "Chi l'ha visto", condotta da Federica Sciarelli, che ha acceso un nuovo riflettore su un'inchiesta che continua a riservare colpi di scena. L'uomo, secondo quanto riferito dalla trasmissione, non è formalmente indagato, ma è già stato ascoltato dai carabinieri nell'ambito delle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio, amico di Chiara, già finito nel registro degli indagati con l'accusa di Omicidio in concorso. Il nome di Antonio è emerso proprio nel corso dell'ultima settimana. Lunedì scorso, i carabinieri lo hanno menzionato nel corso di un interrogatorio alla madre di Sempio, Daniela Ferrari.

Nel caso di Garlasco spunta una terza persona “mai apparsa nell’inchiesta”. E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome - Pavia – C’è Alberto Stasi, condannato per aver ucciso Chiara Poggi, la sua fidanzata dell’epoca, il 13 agosto 2007. Poi c’è Andrea Sempio, all’epoca amico della famiglia Poggi, che da quest’anno è indagato per l’omicidio a seguito di alcune analisi genetiche. E infine c’è una terza persona, sconosciuta, il cui nome non era mai emerso dalle indagini. O almeno, così era fino a quando i carabinieri di Milano hanno fatto quel nome davanti a Daniela Ferrari, madre di Sempio, la mattina del 28 aprile mentre la interrogavano in qualità di testimone. 🔗ilgiorno.it

