pantaloncini, con il loro cavallo di cinque pollici allora di moda, mi immaginavo di indossarli per sempre. Ma di recente, dato che la loro lunghezza è passata da coraggiosa ad accettabile, fino a diventare irrilevante, ho iniziato ad avere una crisi di fiducia. Non Perché pensassi che i miei pantaloncini dovessero scendere sotto le ginocchia, come è diventato di moda sulle passerelle, o che dovessero coprire a malapena il mio pacco (alla maniera di Patrick Schwarzenegger in The White Lotus), ma Perché avevo iniziato ad accettare l’idea che gli uomini non dovrebbero mai indossare i pantaloncini. 🔗 Gqitalia.it - Perché molti uomini si rifiutano di indossare i pantaloncini? Qualche settimana fa ho ripescato dal fondo dell'armadio il cestino trasparente contenente i miei vestiti per la stagione calda. Ho scaricato la maggior parte di essi senza pensarci: pantaloni di lino, camicie di rayon con colletto da campeggio, una canottiera da corsa estremamente sgradevole con il logo di un datore di lavoro che mi ha licenziato. Ma un capo mi ha fatto riflettere: un paio di Patagonia Baggies.Quando ho comprato questi, con il loro cavallo di cinque pollici allora di moda, mi immaginavo di indossarli per sempre. Ma di recente, dato che la loro lunghezza è passata da coraggiosa ad accettabile, fino a diventare irrilevante, ho iniziato ad avere una crisi di fiducia. Nonpensassi che i mieidovessero scendere sotto le ginocchia, come è diventato di moda sulle passerelle, o che dovessero coprire a malapena il mio pacco (alla maniera di Patrick Schwarzenegger in The White Lotus), maavevo iniziato ad accettare l’idea che glinon dovrebbero mai. 🔗 Gqitalia.it

