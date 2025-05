Lanazione.it - Per un tifo... di classe. Una festa tra sorrisi, autografi e regali. Baby-fan in visibilio

"Sono sempre più i bambini che tifano Empoli e penso che sia questo il riconoscimento più grande. Che prescinde i risultati sportivi: anche in annate-no per la squadra, la felicità dei più piccoli nel vedere dal vivo e confrontarsi con i giocatori della loro formazione del cuore è totale". Athos Bagnoli, presidente dell’Unione Clubs Azzurri, ha così sintetizzato l’edizione 2025 del “Scuola delazzurro tifare per. e non contro.“. Un progetto che prosegue da circa due decenni, con il supporto dell’Empoli Fc, del Comune di Empoli e dei Comuni del territorio. E che quest’anno ha coinvolto venti istituti scolastici dell’Empolese, per un totale di 1.100 giovani instradati su un virtuoso percorso di educazione al.La cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle classi delle scuole primarie e ai docenti che hanno partecipato all’iniziativa si è tenuta ieri al Palazzo delle Esposizioni. 🔗 Lanazione.it