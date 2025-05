Per un nuovo sistema di pubblicazione scientifica serve uscire dal mercato

sistema attuale della pubblicazione scientifica si regge su una contraddizione che, a forza di essere ignorata, è diventata strutturale. La ricerca scientifica è finanziata quasi interamente con fondi pubblici, ma il controllo e la distribuzione dei risultati sono appaltati a soggetti commerciali che perseguono logiche di profitto, non di servizio pubblico. Questo paradosso si alimenta su tre canali distinti di finanziamento occulto. Primo: i costi di pubblicazione, le cosiddette Apc (Article Processing Charges), che le istituzioni pubbliche pagano per permettere ai loro ricercatori di pubblicare articoli open access o a pagamento. Secondo: i costi di abbonamento alle riviste, che università, enti di ricerca e biblioteche continuano a sostenere, anche per accedere a contenuti che i loro stessi ricercatori hanno prodotto. 🔗 Ilfoglio.it - Per un nuovo sistema di pubblicazione scientifica serve uscire dal mercato Ilattuale dellasi regge su una contraddizione che, a forza di essere ignorata, è diventata strutturale. La ricercaè finanziata quasi interamente con fondi pubblici, ma il controllo e la distribuzione dei risultati sono appaltati a soggetti commerciali che perseguono logiche di profitto, non di servizio pubblico. Questo paradosso si alimenta su tre canali distinti di finanziamento occulto. Primo: i costi di, le cosiddette Apc (Article Processing Charges), che le istituzioni pubbliche pagano per permettere ai loro ricercatori di pubblicare articoli open access o a pagamento. Secondo: i costi di abbonamento alle riviste, che università, enti di ricerca e biblioteche continuano a sostenere, anche per accedere a contenuti che i loro stessi ricercatori hanno prodotto. 🔗 Ilfoglio.it

