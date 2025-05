Per portare la metropolitana a Monza serve la collaborazione di tutti

A un mese dalla richiesta di incontro inoltrata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il Partito democratico monzese e brianzolo lanciano un appello bipartisan a tutte le forze politiche. L'obiettivo è appunto quello di riuscire a portare la metropolitana a Monza.

Milioni di extra costi e fermate monzesi: "Perché a Monza non serve una metropolitana a metà" - No a una metropolitana a metà, con l’opera suddivisa in due tranche per la realizzazione del progetto con un primo intervento per portare il collegamento veloce fino a Bettola e poi il prolungamento a Monza. A opporsi all’ipotesi di suddivisione in due lotti del progetto è stata l’opposizione... 🔗monzatoday.it

E se per portare la metropolitana a Monza si sacrificassero alcune fermate? - La certezza di una metropolitana monzese fino a Bettola o il rischio di un prolungamento con sette fermate fino al Polo istituzionale, senza però alcuna informazione certa su inizio e fine lavori? Questa è la situazione attuale. L’ipotesi di dividere l’opera in due lotti – avviando i lavori... 🔗monzatoday.it

La sfida del futuro, Giovanni Caimi: “Portare i cervelli a lavorare in Brianza” - Il presidente uscente di Assolombarda Monza sulle priorità per consentire al territorio di governare il cambiamento ... 🔗msn.com

Monza è ancora lontana: perché la metropolitana (e non è uno scherzo) potrebbe fermarsi a Bettola - Extracosti, iter burocratici e cantieri: la possibilità di iniziare i lavori ci sarebbe. Ma da Bignami fino a Bettola. Quando con la metropolitana potremo arrivare davvero a Monza? 🔗monzatoday.it

Metropolitana M5 a Monza, avanti tutta: anche la Regione con i sindaci. E ora si punta dritti a Roma - Continuiamo a puntare al risultato: portare la metropolitana nel cuore di Monza”. Il sindaco milanese Beppe Sala aggiunge: “È un’opera fondamentale. Per non perdere i soldi già assegnati ... 🔗msn.com