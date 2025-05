Per lei è pronto a tutto | Berrettini è vero amore

Berrettini non intende arretrare di un solo millimetro: per lei, stavolta più che mai, sembra davvero disposto a fare qualunque cosa.Non sapremo mai come sarebbe andata a finire se Matteo Berrettini, al termine del primo set, non avesse deciso di raccogliere le sue cose e di lasciare la Caja Magica. Un’idea, però, ce la siamo fatti: ha giocato talmente bene, nonostante il dolore agli addominali, che qualcosa ci dice che Jack Draper avrebbe dovuto sudare ben più di sette camicie, per batterlo e accedere al turno successivo del Masters 1000 di Madrid.Per lei è pronto a tutto: Berrettini, è vero amore (AnsaFoto) – Ilveggente.itAl britannico, che non ha avuto vita facile sin dal primo istante, è andata bene, però. Il romano ha ritenuto che fosse più saggio ritirarsi e sventolare bandiera bianca, piuttosto che andare avanti e rischiare, nella peggiore delle ipotesi, che il fastidio al suo tallone d’Achille si acuisse ulteriormente. 🔗 Ilveggente.it - Per lei è pronto a tutto: Berrettini, è vero amore Matteonon intende arretrare di un solo millimetro: per lei, stavolta più che mai, sembra davdisposto a fare qualunque cosa.Non sapremo mai come sarebbe andata a finire se Matteo, al termine del primo set, non avesse deciso di raccogliere le sue cose e di lasciare la Caja Magica. Un’idea, però, ce la siamo fatti: ha giocato talmente bene, nonostante il dolore agli addominali, che qualcosa ci dice che Jack Draper avrebbe dovuto sudare ben più di sette camicie, per batterlo e accedere al turno successivo del Masters 1000 di Madrid.Per lei è, è(AnsaFoto) – Ilveggente.itAl britannico, che non ha avuto vita facile sin dal primo istante, è andata bene, però. Il romano ha ritenuto che fosse più saggio ritirarsi e sventolare bandiera bianca, piuttosto che andare avanti e rischiare, nella peggiore delle ipotesi, che il fastidio al suo tallone d’Achille si acuisse ulteriormente. 🔗 Ilveggente.it

Su altri siti se ne discute

Matteo Berrettini e Sarah Toscano insieme: stavolta è tutto vero - Matteo Berrettini e Sarah Toscano, stavolta non è un’indiscrezione priva di fondamento: la verità sul rapporto tra il tennista e la cantante. Ha girato il mondo e salta da un continente all’altro ogni anno da molto, moltissimo, tempo. Nulla di tutto ciò ha però intaccato il suo accento, spiccatamente romano, che sfoggia con orgoglio in giro per il pianeta terra. Perché Matteo Berrettini, e con lui, giustamente, tanti altri suoi concittadini, è fierissimo delle suo origini capitoline. 🔗ilveggente.it

‘Papa’, un titolo antico nato nelle famiglie romane: tutto sull’origine e sul vero significato - L’origine del termine Papa si perde tra le pieghe del tempo e delle lingue. Forse greco, forse latino, magari siriaco: ciò che conta è che deriva da un linguaggio intimo, quasi domestico, quel latino basso che si parlava in famiglia, tra cucina e cortile. “Papàs”, “papa”, “baba”: suoni simili, significati affini. Il titolo nasce nelle strade affollate e poliglotte di una Roma imperiale dove il greco conviveva con il latino, mentre le minoranze orientali contribuivano a un vocabolario in continua trasformazione. 🔗thesocialpost.it

Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa" - Il cuore musicale di Aversa tornerà a battere all'unisono con il virtuosismo dei talenti del flauto. Dal 9 all'11 aprile prossimi, lo splendido "Salone Romano" farà da cornice alla XXVII edizione del Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa", un appuntamento di prestigio, che si... 🔗casertanews.it

Se ne parla anche su altri siti

Atp Miami, Berrettini: Un anno fa tanti dubbi, ora sto bene. Cinà? Pronto ad aiutarlo; Berrettini a : Il bello di questo sport è che devi essere sempre pronto a tutto; Berrettini favoloso a Doha, Djokovic si arrende! Chi sfiderà Matteo agli ottavi; Australian Open 2025, Berrettini-Rune, dove vedere il match in tv e in streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Per lei è pronto a tutto: Berrettini, è vero amore - Matteo Berrettini. giù le mani dalla sua bella: ecco perché il tennista romano tiene tanto a lei e non vuole rinunciarci. 🔗ilveggente.it

Matteo Berrettini e Sarah Toscano insieme: stavolta è tutto vero - Le voci su Matteo Berrettini e Sarah Toscano sono esplose all'indomani del Festival di Sanremo: adesso ne abbiamo la certezza. 🔗ilveggente.it

Wimbledon, Matteo Berrettini è pronto: "Ritrovata la gioia" - Dopo tante difficoltà e una sequenza importante e infinita di infortuni, Berrettini non vede l ... a dura prova il romano, comunque pronto a dare tutto quello che ha in corpo. 🔗msn.com