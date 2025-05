Per i Negrita tour e doppia festa al Vox

festa, una festa doppia per più di trent’anni di splendida, entusiasmante carriera. Stasera e domani al Vox club di Nonantola, i Negrita concluderanno il loro tour "Canzoni per anni spietati", dal titolo del nuovo progetto discografico uscito il 28 marzo. Accanto ai grandi brani che hanno costellato la carriera della band aretina (successi come "Cambio", "Mama Mae", "Rotolando verso sud", "Gioia infinita" o "In ogni atomo"), il tour è appunto l’occasione per proporre dal vivo le nuove canzoni, pubblicate a sette anni dal precedente lavoro in studio, come i singoli "Non esistono innocenti amico mio", "Noi siamo gli Altri" e "Nel blu (Lettera ai padroni della Terra)". Paolo ‘Pau’ Bruni, Enrico ‘Drigo’ Salvi e Cesare ‘Mac’ Petricich (che in tour sono accompagnati da Giacomo Rossetti, basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano, tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, batteria) da sempre sanno fare breccia nel cuore e nell’affetto del loro pubblico: "Il loro nuovo concept album – viene spiegato – rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Per i Negrita tour e doppia festa al Vox Sarà come una grande, unaper più di trent’anni di splendida, entusiasmante carriera. Stasera e domani al Vox club di Nonantola, iconcluderanno il loro"Canzoni per anni spietati", dal titolo del nuovo progetto discografico uscito il 28 marzo. Accanto ai grandi brani che hanno costellato la carriera della band aretina (successi come "Cambio", "Mama Mae", "Rotolando verso sud", "Gioia infinita" o "In ogni atomo"), ilè appunto l’occasione per proporre dal vivo le nuove canzoni, pubblicate a sette anni dal precedente lavoro in studio, come i singoli "Non esistono innocenti amico mio", "Noi siamo gli Altri" e "Nel blu (Lettera ai padroni della Terra)". Paolo ‘Pau’ Bruni, Enrico ‘Drigo’ Salvi e Cesare ‘Mac’ Petricich (che insono accompagnati da Giacomo Rossetti, basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano, tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, batteria) da sempre sanno fare breccia nel cuore e nell’affetto del loro pubblico: "Il loro nuovo concept album – viene spiegato – rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma - MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti ... 🔗unlimitednews.it

Negrita, conto alla rovescia per il tour: sul palco il nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati” - Manca poco al “Negrita – Canzoni Per Anni Spietati Tour”, che prenderà il via l’8 aprile da Roma e farà tappa il 15 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Il tour sarà l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani del nuovo album Canzoni Per Anni Spietati, in uscita oggi 28 marzo, oltre ai grandi successi che hanno segnato i loro trent’anni di carriera. Anticipato a gennaio dal singolo Noi Siamo Gli Altri, una ballata intensa che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero, il disco rappresenta un vero e proprio manifesto artistico. 🔗lortica.it

E' festa doppia nella spada: promozione in A2 maschile e B1 femminile - La seconda giornata dei Campionati italiani a squadre di scherma dall'A2 alla C organizzati dal circolo Pettorelli a Piacenza Expo ha visto la visita del presidente federale Luigi Mazzone, con il segretario generale della Federscherma Marco Cannella e con la consigliera federale Cristiana... 🔗ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

PFM al via il tour Doppia traccia il calendario estivo e invernale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Negrita danno una grande festa per i loro primi trent’anni - È questa la motivazione ufficiale che ha spinto i Negrita a intraprendere un nuovo tour per i maggiori locali, platee e anche palazzetti italiani, tra cui l’Alcatraz di Milano, che aprirà loro ... 🔗prealpina.it

Negrita: la scaletta dei concerti del tour 2025 - In questa occasione, hanno recepito l’entusiasmo dei fan e hanno deciso di concedersi un tour 2025 che sarà esplosivo: scopriamo tutte le date e le canzoni che comporranno la scaletta. Negrita ... 🔗donnaglamour.it

Negrita in concerto - Negrita in Tour 2025 - Domenica 13 aprile 2025 alle ore 21.00 fa tappa all'Alcatraz di Milano (via Valtellina 25) il Negrita in Tour 2025 dei Negrita, in cui la band aretina presenta dal vivo il nuovo album di inediti ... 🔗mentelocale.it