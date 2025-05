Per Acca Larentia 31 esponenti di CasaPound rischiano il processo

processo per 31 persone, tutte appartenenti a CasaPound, che effettuarono il saluto romano il 7 gennaio del 2024 nel corso della commemorazione per Acca Larentia. Agli indagati, conferma all'AGI la procura della Capitale, sono contestate le violazioni delle leggi Scelba e Mancino. Commemorazione della strage La manifestazione commemorava il 47mo anniversario della strage davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano a Roma, in cui due militanti del Fronte della Gioventù furono uccisi da un commando di estremisti di sinistra e un terzo perse la vita nei successivi scontri con le forze dell'ordine. Sui saluti romani hanno indagato la Digos della Questura e i carabinieri che sono riusciti a individuare i presunti autori dei saluti romani analizzando alcuni video della manifestazione.

