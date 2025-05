Penélope Cruz e Javier Bardem interpreteranno una coppia nel film Bunker di Florian Zeller

Florian Zeller ha scritto la sceneggiatura del suo nuovo film Bunker pensando a Penélope Cruz e Javier Bardem e gli attori hanno accettato di recitare nel progetto. La coppia nella vita composta da Penélope Cruz e Javier Bardem reciterà di nuovo insieme in occasione del film Bunker, diretto dal regista Florian Zeller. Il progetto, descritto come un thriller psiscologico, sarà presentato ai possibili finanziatori e distributori durante il festival di Cannes. Cosa racconterà il nuovo progetto Il film Bunker racconterà quello che accade quando un architetto accetta un progetto moralmente ambiguo e costruisce un Bunker, dove poter sopravvivere in caso di emergenza, per un miliardario nel campo tecnologico. Sua moglie inizia quindi a mettere in dubbio il loro legame, che resiste da 17 anni. 🔗 Movieplayer.it - Penélope Cruz e Javier Bardem interpreteranno una coppia nel film Bunker di Florian Zeller Il registaha scritto la sceneggiatura del suo nuovopensando ae gli attori hanno accettato di recitare nel progetto. Lanella vita composta dareciterà di nuovo insieme in occasione del, diretto dal regista. Il progetto, descritto come un thriller psiscologico, sarà presentato ai possibili finanziatori e distributori durante il festival di Cannes. Cosa racconterà il nuovo progetto Ilracconterà quello che accade quando un architetto accetta un progetto moralmente ambiguo e costruisce un, dove poter sopravvivere in caso di emergenza, per un miliardario nel campo tecnologico. Sua moglie inizia quindi a mettere in dubbio il loro legame, che resiste da 17 anni. 🔗 Movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian Zeller - Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian Zeller I premi Oscar e coniugi Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) e Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) si riuniranno sul grande schermo nel thriller psicologico Bunker dello scrittore e regista premio Oscar Florian Zeller (The Father). FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali per conto di Blue Morning Pictures e MOD Producciones al prossimo mercato di Cannes, mentre CAA Media Finance e WME Independent si occuperanno dei diritti nazionali. 🔗cinefilos.it

Olivia Wilde dirige Penélope Cruz, Seth Rogen ed Edward Norton in ‘The Invite’ - Olivia Wilde dirige Penélope Cruz, Seth Rogen ed Edward Norton in ‘The Invite’ Olivia Wilde è pronta tornare dietro la macchina da presa per “The Invite”, una commedia provocatoria ispirata al film spagnolo “Sentimental”, e ha messo insieme un cast all-star. Come riportato da Variety, Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton appariranno nel film, insieme alla stessa Olivia Wilde. Il film originale, diretto da Cesc Gay, è stato ora adattato da Rashida Jones e Will McCormack. 🔗cinefilos.it

Oscar 2025, le star sul red carpet: da Halle Berry a Lily-Rose Depp, da Scarlett Johansson a Penelope Cruz - Al Dolby Theatre di Hollywood è andata in scena la 97ma edizione degli Oscar 2025. Tante le star sul red carpet, da Halle Berry a Lily-Rose Depp, da Scarlett Johansson a Penelope Cruz. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La commovente dichiarazione d'amore di Javier Bardem a Penélope Cruz ??; Il papillon glam chic di Penélope Cruz agli Oscar. 🔗Su questo argomento da altre fonti