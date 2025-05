Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian Zeller

Penélope Cruz e Javier Bardem insieme in Bunker di Florian ZellerI premi Oscar e coniugi Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) e Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona) si riuniranno sul grande schermo nel thriller psicologico Bunker dello scrittore e regista premio Oscar Florian Zeller (The Father). FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali per conto di Blue Morning Pictures e MOD Producciones al prossimo mercato di Cannes, mentre CAA Media Finance e WME Independent si occuperanno dei diritti nazionali.Stando a quanto riportato da Deadline, il film ruota intorno ad un architetto che accetta un progetto moralmente ambiguo – la costruzione di un Bunker di sopravvivenza per un miliardario della tecnologia – e sua moglie inizia a mettere in discussione il loro matrimonio dopo 17 anni insieme. 🔗 indiI premi Oscar e coniugi(Non è un paese per vecchi) e(Vicky Cristina Barcelona) si riuniranno sul grande schermo nel thriller psicologicodello scrittore e regista premio Oscar(The Father). FilmNation Entertainment lancerà le vendite internazionali per conto di Blue Morning Pictures e MOD Producciones al prossimo mercato di Cannes, mentre CAA Media Finance e WME Independent si occuperanno dei diritti nazionali.Stando a quanto riportato da Deadline, il film ruota intorno ad un architetto che accetta un progetto moralmente ambiguo – la costruzione di undi sopravvivenza per un miliardario della tecnologia – e sua moglie inizia a mettere in discussione il loro matrimonio dopo 17 anni. 🔗 Cinefilos.it

