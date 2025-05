Pel la Maury' s Com Cavi Tuscania il punto che sancisce i playoff matematici

Maury's Com Cavi Tuscania impegnata ieri sera sul campo della capolista BCC Colli Albani Genzano. In vantaggio di due set, frutto di una vera e propria supremazia, basti pensare che il primo si è chiuso 1125, i ragazzi di Victor Perez Moreno si fanno raggiungere nei. 🔗 Viterbotoday.it - Pel la Maury's Com Cavi Tuscania il punto che sancisce i playoff matematici Sfiora il colpaccio la's Comimpegnata ieri sera sul campo della capolista BCC Colli Albani Genzano. In vantaggio di due set, frutto di una vera e propria supremazia, basti pensare che il primo si è chiuso 1125, i ragazzi di Victor Perez Moreno si fanno raggiungere nei. 🔗 Viterbotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Non c'è storia nel match della Maury’s Com Cavi Tuscania: battuto Pozzuoli 3 a 0 - Basta poco più di un'ora di gioco alla Maury’s Com Cavi Tuscania per avere ragione della Bava Opportunity Rione Terra Pozzuoli. I ragazzi di Perez Moreno scendono in campo ben determinati a non concedere chance ad una squadra che all'andata era riuscita ad imporsi per 3/1. Contro il Tuscania di... 🔗viterbotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Pel la Maury's Com Cavi Tuscania il punto che sancisce i playoff matematici; Girone Bianco e Girone Blu, questa sera via alla 2. giornata; C’è posta per Maury Ruggiero La storia ha commosso l’Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti