Pechino Express 2025 semifinale stasera su Sky | Fabio Caressa malus chi sono i concorrenti ancora in gioco

ancora in gara nella semifinale nepalese di Pechino Express 2025 si giocano tutto. E torna Fabio Caressa con una Football Flag tutta da ridere. Tensione alle stelle e zaini pronti: questa sera, giovedì 1° maggio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, va in onda la semifinale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. E stavolta si fa sul serio: 305 chilometri in Nepal, tra prove estreme, alleanze traballanti e un ritorno che farà impazzire i fan (e i concorrenti). Pechino Express 2025, la semifinale in Nepal tra Pokhara e Katmandu Le quattro coppie ancora in gara sono più agguerrite che mai. I Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), i Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), gli Estetici (Giulio Berruti e .

Pechino Express 2025, tappa numero otto: i concorrenti arrivano in Nepal, è corsa per la semifinale - Le coppie rimaste nell'ottava tappa di Pechino Express 2025 attraversano il Nepal per conquistarsi un posto in semifinale. Un viaggio di 430 km tra montagne, villaggi e sfide sempre più dure. Questa sera, giovedì 24 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, va in onda l'ottava attesissima tappa di Pechino Express 2025. Il reality itinerante condotto da Costantino della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Fru, dopo aver attraversato la Thailandia porta le cinque coppie rimaste in gara tra le suggestive terre del Nepal. 🔗movieplayer.it

