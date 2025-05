Pecci assolve Yildiz | Gesto istintivo ha subito capito di aver sbagliato Ha reagito così dopo l’espulsione

Pecci assolve Yildiz: «Ha subito capito di aver sbagliato». Il commento dell’ex centrocampistaA La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha detto la sua sull’espulsione di Yildiz contro il Monza. Il numero 10 della Juventus è stato squalifica per due giornate e salterà i big match in trasferta contro Bologna e Lazio. Pecci – «Ha subito capito di aver sbagliato, ho visto la faccia e ha capito di aver fatto un Gesto istintivo dopo essere stato preso per la maglia». .com 🔗 Juventusnews24.com - Pecci assolve Yildiz: «Gesto istintivo, ha subito capito di aver sbagliato. Ha reagito così dopo l’espulsione» : «Hadi». Il commento dell’ex centrocampistaA La Domenica Sportiva, Eraldoha detto la sua suldicontro il Monza. Il numero 10 della Juventus è stato squalifica per due giornate e salterà i big match in trasferta contro Bologna e Lazio.– «Hadi, ho visto la faccia e hadifatto unessere stato preso per la maglia». .com 🔗 Juventusnews24.com

Espulsione Yildiz: «In questi casi non vengono date meno di due giornate». Cosa filtra in vista di Lazio Juve: i dettagli e il retroscena sul gesto - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, Guardalà analizza la possibile squalifica del turco: tutte le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport per analizzare l'infortunio di Kelly, difensore della Juve che salterà le prossime partite contro Bologna e, forse, anche contro la Lazio. PAROLE – «Meno di due giornate in questo caso non vengono date, quindi salterà i due scontri diretti.

Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto arrivano le scuse: il turco fa questo durante la sua uscita dal campo in seguito al cartellino ricevuto in Juve Monza - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto nei confronti di Bianco arrivano le scuse: l'accaduto all'Allianz Stadium Prima il folle gesto della gomitata nei confronti di Alessandro Bianco, poi l'espulsione, infine le scuse. Kenan Yildiz ha chiuso il suo Juve Monza in anticipo con una ingenuità che gli può costare carissimo. Un ingenuità di cui si è reso conto quasi all'istante.

Pecci incorona Yildiz: «Ha un grandissimo talento, assomiglia un po' a Dybala. Su Thiago Motta dico questo» - di Redazione JuventusNews24Pecci ha parlato di Juve ed in particolare di Kenan Yildiz: le dichiarazioni dell'ex calciatore sui bianconeri Intervenuto a La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha parlato anche di Juventus. Le sue dichiarazioni sui bianconeri. PECCI – «Yildiz ha un grandissimo talento e assomiglia un po' a Dybala. È un ragazzo molto intelligente, perché ha capito che alla Juventus l'unica cosa che conta è vincere e lo ha capito anche Thiago Motta adesso.

Pecci: "Yildiz ha capito subito di aver sbagliato, ha fatto un gesto istintivo" - Intervenuto a La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci sull'espulsione di Yildiz contro il Monza ha detto: "Ha subito capito di aver sbagliato, ho visto la faccia e ha capito di aver fatto un gesto ...

Tudor assolve Yildiz, Vanoli: "Male sui due gol" - L'allenatore bianconero sull'espulsione del numero 10: "E' un ragazzo d'oro, ha già capito". Il granata: "Vogliamo il decimo posto"

Juve, Aprile: "Il gesto di Yildiz è stato istintivo" - "Un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio" (Sky Sport) Juventus, le scuse di Yildiz: "Non è la mia natura, sono profondamen ...