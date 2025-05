Pd i dem finalmente vincono le elezioni in Canada

«Aveva una casetta piccolina in Canadà, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canadà. Ma un giorno Pinco Pallo per dispetto l'incendiò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canadà, con vasche pesciolini e tanti fiori di lillà». Questa filastrocca per bambini è perfetta per fotografare la gioia infantile con cui la sinistra nostrana ha accolto la vittoria di Marc Carney ad Ottawa.Il leader del Partito Liberale ha battuto con due punti e mezzo di scarto (43,7% a 41,3%) il candidato conservatore, Pierre Poilievre, che in tre mesi ha bruciato il vantaggio di oltre il 20% che i sondaggi gli accreditavano a gennaio. Analisti e progressisti di casa nostra, spesso la prima categoria è un sotto insieme della seconda, non stanno più nella pelle, sembra che abbiano trionfato loro, forse perché Carney è un banchiere, e quindi sentono in qualche modo aria di casa.

Ecco il vero motivo per cui la Furlan ha mollato il Pd: figuraccia dem senza precedenti - Non è la prima volta che un parlamentare lascia il Pd. Forse, però, è la prima volta che lo fa non per diversità di visioni su temi etici odi politica internazionale, ma su un argomento come il lavoro. E forse è questo a fare più male - almeno per quanto riguarda i riformisti- nell'addio di Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl, alle elezioni politiche del 2022 eletta al Senato. «È una scelta sofferta», ha spiegato la senatrice in una lunga intervista al Corriere della Sera, «maturata dopo una lunga riflessione». 🔗liberoquotidiano.it

Sistema Cilento, Fondazione Vassallo: “Rete di corruzione e mafia finalmente svelata. Nel 2011 denunciai tutto al Pd” - Tempo di lettura: 3 minuti“Oggi si compie un altro passo verso la verità: l’ennesima operazione antimafia ha portato all’arresto di dieci persone tra la provincia di Salerno e Sulmona, tra cui l’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri. Le accuse sono gravissime: scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, estorsione con metodo mafioso, traffico di armi e favoreggiamento. 🔗anteprima24.it

La minoranza dem: "Gentiloni presidente Pd". Ma l’ex premier si sfila - Tempus fugit. E siccome la legislatura si avvicina in fretta al giro di boa di marzo, nell’opposizione e soprattutto nel Pd si cominciano ad affilare le armi in vista della prossima tornata elettorale. È cominciata, cioè, la lotta di posizionamento interna e tra i partiti in vista della sfida, al momento in salita a dir poco, al governo di Giorgia Meloni. Che è innanzitutto una sfida sul modello di coalizione e sul ruolo più o meno egemone del Pd. 🔗quotidiano.net

**Pd: ReArmEu spacca i dem, Schlein tiene il punto ma nel partito sale il pressing, 'ora confronto'** - Roma, 12 mar (Adnkronos) - La Difesa europea non salva il Pd. Anzi, lo spacca. A Strasburgo, al momento del voto sul piano ReArmEu, gli europarlamentari dem si sono divisi: 10 favorevoli e 11 ... 🔗msn.com

Difesa, Pd voterà sì a Strasburgo al testo finale, “ma no a emendamento riarmo” - La delegazione dem si distinguerà su alcuni emendamenti interni ma ha scelto di sostenere comunque il testo finale ... capodelegazione Pd (Sd) al Parlamento europeo. Il capo delegazione Pd ... 🔗msn.com