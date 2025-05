Paziente psichiatrico distrugge l’ambulanza

l'ambulanza india di Quarto interviene per un Paziente psichiatrico, al loro arrivo sul posto il personale trova un uomo di 43 anni in evidente stato di agitazione psicomotoria. Improvvisamente questi afferra una spranga di ferro e distrugge l'ambulanza. E' successo a Marano di Napoli in via Aldo Moro.

