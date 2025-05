Pavoletti lancia l’ex Juve Kean | È stato troppo criticato ma si vedeva che aveva qualità È l’attaccante italiano più forte della Serie A? Vi dico questo

Pavoletti lancia l'ex Juve Kean: tutte le dichiarazioni del giocatore del Cagliari sull'attaccante della Fiorentina

L'attaccante del Cagliari Pavoletti ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare quale fosse l'attaccante più forte della Serie A, nominando anche l'ex Juve Moise Kean.

PAROLE – «Oggi Retegui è il più forte, poi dico Scamacca e Kean che è stato troppo criticato, ma si vedeva che aveva qualità. Però Robi piano piano. Scudetto? Aver giocato a Napoli mi fa dire Napoli, ma sono combattuto: Barella e Acerbi sono cari amici».

Yildiz Juve: dopo il ritorno al gol Tudor lo lancia dal primo minuto anche con la Roma? I segnali sul numero 10, cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve: dopo il ritorno al gol contro il Genoa Igor Tudor lo lancia dal primo minuto anche con la Roma? I segnali sul turco, cosa filtra -2 a Roma Juve. Domenica alle 20.45, allo Stadio Olimpico, i bianconeri di Igor Tudor affronteranno la squadra di Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto. Inquadrando le probabili formazioni della sfida è intuibile che difficilmente il tecnico croato si priverà di Kenan Yildiz dal primo minuto anche contro i giallorossi. 🔗juventusnews24.com

Malesani lancia un appello ai tifosi della Juve: «Devono avere pazienza, Thiago Motta è bravo». Poi si esprime sullo scudetto: «Per me è una lotta tra queste tre squadre» - di Redazione JuventusNews24Malesani, ex allenatore, ha parlato di Thiago Motta e delle possibilità che la Juve ha di vincere lo scudetto. Ecco le sue parole in merito ai due argomenti Intervistato da Il Mattino di Padova, Alberto Malesani ha disquisito su due temi relativi alla Juve: il primo è Thiago Motta e il secondo è quello legato allo scudetto bianconero. Ecco le sue parole. PAROLE – «Per il titolo sarà un testa a testa tra Inter e Napoli, ma forse l’Atalanta può diventare la terza incomoda. 🔗juventusnews24.com

Soulé lancia con attenzione la Roma verso la Champions: «Continuiamo così». Poi elogia l’apporto dell’ex Juve: «Lui è un leader, è molto importante per noi» - di Redazione JuventusNews24Soulé crede con moderazione a una Roma da Champions: i giallorossi sono chiamati a fare questo anche grazie all’apporto di un ex Juve Matias Soulé accoglie con moderato entusiasmo la vittoria con cui la Roma ha battuto il Verona nella serata di ieri. La zona Champions League, attualmente chiusa dalla Juve, è distante appena due lunghezze. Questa situazione potrebbe portare a facili che vanno smorzati con moderazione e dalla leadership di un altro ex bianconero: Paulo Dybala. 🔗juventusnews24.com

Cagliari, Pavoletti: "Kean è stato troppo criticato, ma si vedeva che aveva qualità" - Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, così alla Gazzetta dello Sport. Chi è il più forte attaccante italiano? "Oggi Retegui è il più forte, ... 🔗tuttojuve.com

