Pavard recupera per Inter-Barcellona? Differenza da un altro – Sky

Pavard. Il francese ha saltato la partita tra Barcellona e Inter per infortunio. Le novità.GUAI FISICI – La fortuna non sorride a Simone Inzaghi, che nonostante l’ottimo pareggio in Barcellona-Inter, perde Lautaro Martinez. Ma ieri il mister nerazzurro ha ricevuto risposte più che incoraggianti da Marcus Thuram, subito in gol dopo il rientro. Nella sfida di campionato contro la Roma, andata in scena ieri a San Siro, intorno al decimo minuto Benjamin Pavard ha riscontrato un problema fisico, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti. Con l’Inter domani di nuovo a lavoro, in vista dell’impegno in campionato di domenica contro il Verona, gli occhi sono tutti puntati anche sul francese. E proprio su Pavard arrivano importanti aggiornamenti. 🔗 Inter-news.it - Pavard recupera per Inter-Barcellona? Differenza da un altro – Sky Aggiornamenti anche per quanto riguarda Benjamin. Il francese ha saltato la partita traper infortunio. Le novità.GUAI FISICI – La fortuna non sorride a Simone Inzaghi, che nonostante l’ottimo pareggio in, perde Lautaro Martinez. Ma ieri il mister nerazzurro ha ricevuto risposte più che incoraggianti da Marcus Thuram, subito in gol dopo il rientro. Nella sfida di campionato contro la Roma, andata in scena ieri a San Siro, intorno al decimo minuto Benjaminha riscontrato un problema fisico, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti. Con l’domani di nuovo a lavoro, in vista dell’impegno in campionato di domenica contro il Verona, gli occhi sono tutti puntati anche sul francese. E proprio suarrivano importanti aggiornamenti. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pavard soddisfatto: «All’Inter il ruolo ideale. ‘Dai e vai’ il mantra!» - Benjamin Pavard si è espresso sul modo in cui si trova all’Inter, aggiungendo un commento sugli obiettivi stagionali della sua squadra. IL COMMENTO – Benjamin Pavard ha rilasciato un’intervista alle frequenze della UEFA, esprimendosi innanzitutto su come è avvenuto il suo ambientamento all’Inter nella scorsa stagione: «Sapevo che qui sarei stato soddisfatto, dato che volevo giocare a 3 per accentrarmi un po’ sulla linea difensiva. 🔗inter-news.it

Provincia di Terni, la sfida tra Bandecchi, Tardani e Lucarelli: ecco perché il voto di Palazzo Spada può fare la differenza - Tre sindaci in competizione per ricoprire l’incarico di Presidente della Provincia di Terni. Domenica 30 marzo saranno chiamati alle urne 409 tra sindaci e Consiglieri comunali appartenenti ai trentatré municipi del territorio. L’elezione si basa su un principio essenziale. Il ‘peso del voto’ di... 🔗ternitoday.it

Continassa Juve: Thiago Motta ne recupera tre per la Fiorentina, le possibili scelte del tecnico bianconero - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Giornata di vigilia di Fiorentina Juve. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Sky - Verso Inter-Barcellona, domani gli esami di Lautaro: poche chance di recupero. Per Pavard c'è speranza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pavard ko, salta Barcellona-Inter! Inzaghi ora prega per Thuram - Il difensore francese non ce la fa e non sarà convocato per la semifinale di Champions League. Novità per l'attaccante francese ... 🔗tuttosport.com

Pavard svela i segreti del Bayern: ecco chi può fare la differenza - Benjamin Pavard non si nasconde: l’Inter ha un obiettivo ambizioso e lui ne parla senza esitazioni in una lunga intervista della Gazzetta dello Sport. Il difensore francese ha rilasciato ... 🔗msn.com

Pavard: "Noi insieme l'uno per l'altro. Sapevamo che ci avrebbero attaccati, ma..." - Benjamin Pavard parla ai microfoni della Uefa al termine della sfida pareggiata contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League che ha dato all'Inter la qualificazione alle ... 🔗msn.com