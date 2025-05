Paura per un uomo caduto in un dirupo intervento dei Vigili del Fuoco

Paura a Pesco Sannita questa mattina per un uomo caduto in maniera accidentale in un dirupo per circa 20 metri in località Monteleone del comune sannita. Il personale dei Vigili del Fuoco di San Marco dei Cavoti e il personale SAF della sede centrale hanno provveduto a recuperare il malcapitato e consegnarlo alle cure del personale del 118.L'articolo Paura per un uomo caduto in un dirupo, intervento dei Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Paura per un uomo caduto in un dirupo, intervento dei Vigili del Fuoco Tempo di lettura: < 1 minutoa Pesco Sannita questa mattina per unin maniera accidentale in unper circa 20 metri in località Monteleone del comune sannita. Il personale deideldi San Marco dei Cavoti e il personale SAF della sede centrale hanno provveduto a recuperare il malcapitato e consegnarlo alle cure del personale del 118.L'articoloper unin undeidelproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Paura a Sant'Eusanio del Sangro: uomo scompare, poi il lieto fine - Chieti - Cristian Ucci, 45 anni, si allontana improvvisamente da casa; l'angoscia dei genitori culmina nel suo felice ritorno Sant'Eusanio del Sangro è stato teatro di momenti di tensione e preoccupazione a causa dell'improvvisa scomparsa di Cristian Ucci, un uomo di 45 anni residente nel comune abruzzese. Nella mattinata del 13 marzo 2025, Cristian si è allontanato dalla sua abitazione senza fornire alcuna spiegazione, lasciando i genitori in uno stato di profonda angoscia. 🔗abruzzo24ore.tv

Resta bloccato in casa dopo una caduta: momenti di paura per un uomo - Tempo di lettura: < 1 minutoEra solo in casa quando una brutta caduta lo ha lasciato immobile, senza possibilità di rialzarsi. Momenti di apprensione a Cautano, in via Porta degli Zingari, dove un uomo è rimasto bloccato nella sua abitazione dopo una caduta. Non riuscendo a muoversi, ha contattato un amico, che ha immediatamente allertato i carabinieri. L’allarme è scattato immediatamente: i militari sono stati i primi a essere avvisati, seguiti dall’intervento dei vigili urbani e di un consigliere comunale, che hanno richiesto l’arrivo di un’ambulanza e dei vigili del fuoco. 🔗anteprima24.it

“Aggredita da un uomo”. Paura per Loredana Lecciso mentre era sul bus: cosa è successo - Enorme spavento per Loredana Lecciso, che ha rivelato di aver subito un’aggressione. Mentre era a bordo di un autobus, un uomo si è avvicinata repentinamente vicino a lei e ha provato a rubarle qualcosa di molto prezioso. Una vicenda che le ha inevitabilmente provocato uno choc. Loredana Lecciso ha parlato dell’aggressione all’agenzia di stampa AdnKronos: “Erano all’incirca le 20 di due giorni fa, stavo aspettando un autobus assieme a una mia amica quando, a un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. 🔗caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Paura per un uomo caduto in un dirupo, intervento dei Vigili del Fuoco; Marco Menichetti cade in un dirupo in montagna e viene salvato dalla figlia 16enne: paura per l'ex assessore.; Ore di paura a Montecreto (Modena). Escursionista cade nel dirupo e precipita per oltre 40 metri; Vai in montagna e cade in un sentiero, paura per un 64enne di Colleferro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paura nel Viterbese, 70enne esce in cerca di asparagi e cade in un dirupo: volo di oltre 5 metri - Un uomo di 70 è uscito in cerca di asparagi e non ha più fatto ritorno: paura per i familiari, che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme ... 🔗fanpage.it

Incidente a Varzo: paura per un’auto che è finita nel dirupo, sul posto anche i carabinieri - Per le operazioni di recupero del mezzo impiegata l'autogru dei vigili del fuoco proveniente dal Comando provinciale di Verbania (foto d'archivio) VARZO – Un uomo ha vissuto un’esperienza ... 🔗laprovinciadivarese.it

Il giallo dell’uomo caduto nel dirupo, l’ombra di una lite e delle ustioni - Resta avvolta nel mistero la vicenda dell’uomo, 39enne, precipitato in un dirupo nella zona di Valverde che si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania. E’ in Rianimazione a ... 🔗vivienna.it