17enne rumeno per rapina aggravata. In particolare, due agenti, di cui uno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre l’altro del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, liberi dal servizio, nel transitare in. 🔗 Napolitoday.it - Paura e urla nel supermercato, 17enne armato porta via quasi duemila euro Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto unrumeno per rapina aggravata. In particolare, due agenti, di cui uno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre l’altro del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, liberi dal servizio, nel transitare in. 🔗 Napolitoday.it

Australia, sale sull’aereo con un fucile, 17enne bloccato dai passeggeri: “Avevo paura iniziasse a sparare” - Momenti di terrore poco prima del decollo di un volo Jetstar. Un ragazzo di 17 anni è riuscito a introdursi nell’aeroporto di Avalon, in Victoria, Australia, passando attraverso un varco nella recinzione e salendo sull’aereo con un fucile da caccia carico. Un passeggero, con grande prontezza di riflessi, ha affrontato l’adolescente, immobilizzandolo a terra e allontanando l’arma. Successivamente, con l’aiuto di altri passeggeri e del pilota, il giovane è stato bloccato fino all’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗dayitalianews.com

Paura al supermercato. Rissa con il vigilante. Ex calciante all’ospedale - Firenze, 20 febbraio 2025 – Una lite nata all’improvviso. Senza motivo. Nella quale ad avere la peggio è l’ex calciante Rolando Scarpellini, 54 anni. E’ ccaduto ieri pomeriggio all’Esselunga di via Canova. Secondo quanto ricostruito, un’amica di Scarpellini ha tentato un furto all’interno del supermercato. Prima di uscire però è stata fermata dalla guardia giurata di turno. La donna, 44 anni, non ha opposto resistenza e ha restituito quanto rubato tra gli scaffali al 31enne in divisa. 🔗lanazione.it

Un “serpente dagli occhi di gatto” spunta tra le banane: paura al supermercato - Un serpente velenoso ha fatto capolino da una cassa di banane in un supermercato del New Hampshire, negli Stati Uniti, sorprendendo non poco i dipendenti. In particolare si trattava di un esemplare di Leptodeira Septentrionalis, anche noto come “serpente dagli occhi di gatto”. Viene definito “leggermente velenoso” ed è un rettile originario dell’Ecuador. Nessuno è rimasto ferito da questo singolare faccia a faccia, e l’animale è stato rimosso in sicurezza da un agente della NH Fish and Game e trasferito in un centro specializzato per rettili. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ruba in supermercato e aggredisce vigilantes, arrestato 17enne - (ANSA) - TOMBOLO, 16 APR - Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri di Tombolo per aver aggredito un vigilantes di un supermercato che lo aveva sorpreso a rubare una bottiglia di superalcolici. 🔗msn.com

Chiaravalle, spesa a scrocco, ragazzini scoperti: urla e bestemmie nel supermarket - CHIARAVALLE - Urla e bestemmie, spintoni e caos a non finire all’interno del supermercato Si con Te di via della Repubblica, a Chiaravalle. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, ... 🔗msn.com

Scoperto a rubare un liquore al supermercato, picchia vigilante e commessa: 17enne arrestato per rapina - L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile in un supermercato di Tombolo ... allertata dal personale del negozio. Il 17enne è stato bloccato e perquisito, recuperando la ... 🔗ilgazzettino.it