Paura a Dicomano | auto contro un muro genitori e figli liberati dai Vigili del fuoco

Dicomano (Firenze), 1 maggio 2025 – Nella serata di ieri, 30 aprile, un incidente ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Borgo San Lorenzo, a Dicomano, lungo la SP 551 al chilometro 21,4. Un'autovettura, infatti, ha terminato la sua corsa contro un muro.Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, i Vigili del fuoco hanno proceduto ad aprire le portiere bloccate del veicolo, per permettere l'estrazione in sicurezza dei passeggeri: una coppia di genitori insieme ai loro due figli. Successivamente, si sono occupati di assicurare la messa in sicurezza del mezzo incidentato. L'operazione ha visto anche la presenza dei Carabinieri, intervenuti a supporto delle attività di soccorso.

