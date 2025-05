Paura a Calolziocorte bimba di 8 anni scivola in acqua durante un pic nic con la famiglia e rischia di annegare

Calolziocorte (Lecco), 1 maggio 2025 – Paura a Calolziocorte, una bimba di 8 anni, scivolata in acqua tra l'Adda e il lago di Olginate. Stava annegando, ma i familiari sono riusciti a ripescarla in tempo. L'incidente è successo nel primissimo pomeriggio di oggi a Calolziocorte, poco dopo le 13.La bambina era a un pic nic con i genitori e altri parenti e amici nell'area attrezzata a ridosso del fiume, in località Pascolo. Mentre giocava si è avvicinata troppo all'acqua ed è scivolata dentro, nella zona di un canneto, all'altezza del punto dove l'Adda si allarga per diventare il lago di Olginate. Non se lo aspettava di finire a mollo, l'acqua era fredda, il fondale melmoso, si è spaventata e ha cominciato ad annaspare.Alcuni familiari si sono subito tuffati per recuperarla, mentre altri hanno allertato i soccorritori. 🔗 Ilgiorno.it - Paura a Calolziocorte, bimba di 8 anni scivola in acqua durante un pic nic con la famiglia e rischia di annegare (Lecco), 1 maggio 2025 –, unadi 8ta intra l'Adda e il lago di Olginate. Stava annegando, ma i familiari sono riusciti a ripescarla in tempo. L'incidente è successo nel primissimo pomeriggio di oggi a, poco dopo le 13.La bambina era a un pic nic con i genitori e altri parenti e amici nell'area attrezzata a ridosso del fiume, in località Pascolo. Mentre giocava si è avvicinata troppo all'ed èta dentro, nella zona di un canneto, all'altezza del punto dove l'Adda si allarga per diventare il lago di Olginate. Non se lo aspettava di finire a mollo, l'era fredda, il fondale melmoso, si è spaventata e ha cominciato ad annaspare.Alcuni familiari si sono subito tuffati per recuperarla, mentre altri hanno allertato i soccorritori. 🔗 Ilgiorno.it

