Patuelli rieletto presidente della Cassa di Ravenna | il plauso di Giorgio Guberti presidente della Camera di commercio

della rielezione per acclamazione di Antonio Patuelli alla presidenza della Cassa di Ravenna". Ad esprimere il plauso è Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna che, in una nota, aggiunge come "L'annuncio ha fatto seguito.

Antonio Patuelli rieletto presidente della Cassa di Ravenna: bilancio record dal 1840 - Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente della Cassa di Ravenna. Presidente dell'Abi dal 2013, Patuelli guida il cda della Cassa della sua città da 30 anni. L'annuncio al termine dell'assemblea, che si è tenuta al Teatro Alighieri di Ravenna, dell'istituto capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario privato e indipendente dal 1840, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi. 🔗quotidiano.net

Antonio Patuelli è stato rieletto presidente della Cassa di Ravenna - Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente della Cassa di Ravenna. Patuelli, già presidente dell’Associazione Bancaria Italiana dal 2013, guida il consiglio di amministrazione della Cassa da 30 anni. Rinnovati anche il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, con l’ingresso dell’avv. Chiara Bulgarelli e la conferma di Francesco Gianni come vice presidente. I risultati economici della Cassa di Ravenna Durante l’assemblea annuale, l’istituto, parte di un gruppo bancario privato e indipendente fondato nel 1840, ha anche approvato all’unanimità il bilancio per ... 🔗lettera43.it

Patuelli rieletto presidente della Cassa di Ravenna: il plauso di Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio; Cassa di Ravenna, ok al bilancio. Patuelli riconfermato presidente; Ok al bilancio. Patuelli rieletto presidente; Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli confermato presidente.

