Patto di stabilità e difesa | 16 Stati Ue spingono per la clausola Italia e Francia stanno a guardare

Sono arrivati a 16, secondo la presidenza polacca di turno del Consiglio Ue, gli Stati membri che hanno deciso di richiedere l'attivazione della clausola nazionale di sospensione del Patto di stabilità, dal 2025 al 2028, per poter aumentare (fino all'1,5 del Pil) il margine di bilancio da dedicare alla spesa per la difesa senza incorrere nelle procedure Ue per deficit eccessivo.Un comunicato diramato dal Consiglio Ue riferisce che le richieste sono arrivate finora da Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, con una notevolissima accelerazione nelle ultime ore, visto che a fino a mezzogiorno i paesi interessati erano ufficialmente solo cinque.Un altro comunicato della Commissione europea, dà invece informazioni leggermente diverse, riportando una lista di soli 12 paesi che richiedono l'attivazione della clausola.

La Germania spinge per il riarmo: chiesto all’Ue di svincolare le spese per la Difesa dal Patto di stabilità - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l’attivazione della clausola di salvaguardia per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028”, è “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Von der Leyen: proporrò sospensione Patto stabilità su spese difesa - Roma, 14 feb. (askanews) – La Commissione europea intende proporre ai paesi dell’Ue di sospendere i vincoli del Patto di stabilità e di crescita per le spese relative alla difesa. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen durante il suo intervento al vertice sulla sicurezza a Monaco. “In precedenti crisi straordinarie abbiamo assicurato ai Paesi margini di bilancio supplementari attivando la clausola di sospensione. 🔗ildenaro.it

Von der Leyen sposa la linea dell’Italia. Fuori la Difesa dal Patto di stabilità - La Commissione europea intende proporre ai Paesi dell’Ue di sospendere i vincoli del Patto di stabilità e di crescita per le spese relative alla difesa. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, evento annuale dedicato ai principali temi di politica estera, alle sfide attuali e future alla sicurezza. 🔗formiche.net

