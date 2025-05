Patteggiano 5 anni i capi della banda che assaliva gli omosessuali

capi" di una banda criminale composta da minorenni padovani e veneziano che l'estate scorsa ha seminato il panico nella zona industriale di Padova. In dieci situazioni si è assistito a vere e proprie spedizioni. 🔗 Padovaoggi.it - Patteggiano 5 anni i "capi" della banda che assaliva gli omosessuali Sono in carcere dal dicembre scorso arrestati dai carabinieri essendo ritenuti i "" di unacriminale composta da minorenni padovani e veneziano che l'estate scorsa ha seminato il panico nella zona industriale di Padova. In dieci situazioni si è assistito a vere e proprie spedizioni. 🔗 Padovaoggi.it

Approfondimenti da altre fonti

Sequestro Gancia, processo ai capi delle Brigate Rosse a 50 anni dalla sparatoria - Milano, 9 marzo 2025 – È atteso in aula il testimone Leonio Bozzato, la cosiddetta “fonte Frillo“ del servizio segreto Sid: si infiltrò nelle Brigate Rosse rendendo possibile l’arresto di Renato Curcio, che ora siede di nuovo sul banco degli imputati. Ci sarà anche l’ex terrorista Massimo Maraschi, che all’epoca del sequestro dell’imprenditore vinicolo Vittorio Vallarino Gancia aveva 22 anni. È l’unico ad essere stato finora condannato per quel rapimento, e compare nella lista dei testimoni della Procura per rispondere “in merito al sequestro di Vittorio Vallarino Gancia, ai partecipanti e ... 🔗ilgiorno.it

Inchiesta Sogei, l'ex dg Paolino Iorio e l'imprenditore Massimo Rossi patteggiano pena di 3 anni per corruzione, concessa revoca dei domiciliari - Iorio e Rossi erano stati arrestati lo scorso ottobre in flagranza di reato L'ex direttore generale della Sogei, Paolino Iorio, ha patteggiato una pena di 3 anni per corruzione, insieme all'imprenditore Massimo Rossi. I due erano indagati per corruzione impropria ed erano stati arrestati in f 🔗ilgiornaleditalia.it

Gli anni passano e le discendenze si allungano, ma alcuni capi restano eternamente... regali - Protagonista del guardaroba della bella stagione, la camicia si affaccia nell’outfit in tutte le sue forme. Anche le più blasonate non possono resistere al suo fascino casual ed elegante insieme. Classica bianca, a righe, blusa con fiocco o a stampa, resta un pezzo imprescindibile del Royal Look, dai tempi di Lady Diana a oggi. ... 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Patteggiano 5 anni i capi della banda che assaliva gli omosessuali; Rapine e pestaggi omofobi, patteggiano i due capi della gang: spedizioni punitive in stile Arancia Meccanica c; Inchiesta Liguria, accordo Toti-Procura su patteggiamento: Non significa colpevolezza; Julian Assange patteggia con gli Stati Uniti: è tornato in libertà, lascia la prigione di Londra. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rapine e pestaggi omofobi, patteggiano i due capi della gang: spedizioni punitive in stile Arancia Meccanica con bastoni, pistole e taser - PADOVA - Tahar El Meliani, 23 anni, marocchino residente a Fossò (Ve) e Mohammed Fathali, 23 anni anche lui, ma di Vigonovo (Ve), sono in cella da metà dicembre, quando i ... 🔗ilgazzettino.it