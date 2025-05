Patrizia Conte da The Voice senior al ritorno a casa | A Bari canterò i classici del jazz

Voice senior”: sabato 3 maggio in concerto all’Abeliano: “Un’esperienza fantastica. Ora è una gioia ritornare a Bari per esibirmi insieme con la Jso di Paolo Lepore” 🔗 Repubblica.it - Patrizia Conte, da “The Voice senior” al ritorno a casa: “A Bari canterò i classici del jazz” Parla la vincitrice di “The”: sabato 3 maggio in concerto all’Abeliano: “Un’esperienza fantastica. Ora è una gioia ritornare aper esibirmi insieme con la Jso di Paolo Lepore” 🔗 Repubblica.it

The Voice Senior 2025, Patrizia Conte ha vinto: l’emozione di Gigi D’Alessio - (Adnkronos) – È Patrizia Conte la vincitrice di The Voice Senior 2025. La cantante, della squadra di Gigi D'Alessio, dopo la proclamazione è corsa ad abbracciare il suo coach in lacrime: "Te lo sei meritato", le ha detto il cantautore napoletano emozionato prima di consegnarle il premio. Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, si è […] 🔗periodicodaily.com

“La vita e la morte mi fanno paura, non voglio essere dimenticata. Vincere ‘The Voice’ vuol dire aver lasciato un segno”: il trionfo di Patrizia Conte - Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, ha vinto l’edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. L’artista del Team di Gigi D’Alessio, è stata una cantante jazz e insegna canto al Conservatorio. Ha stravinto al televoto con il 35.44% delle preferenze, battendo Maura Susanna del Team di Arisa e Monica Bruno, anche lei del Team di Arisa. La quarta finalista era Graziella Marchesi del Team di Gigi D’Alessio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025 - Era la favorita ma l’attesa non ha deluso le aspettative. Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025, l’unica che potesse trionfare senza rivali in un’edizione in cui a primeggiare sono stati i coach. E così, alla fine, ha davvero vinto l’artista che speravamo tutti. Una vita dedicata alla musica, la sua, in cui ha sacrificato tutto per portare avanti il sogno di cantare davanti a un pubblico sempre più vasto. 🔗dilei.it

