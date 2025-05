Patagarri scuotono il Concertone con ' Palestina libera!

Concertone del Primo Maggio con i Patagarri che al termine di 'Hava Nagila' cantano al ritmo coinvolgente di musica gitana "Free Paletsinje, Palestina libera!". È il primo momento autenticamente politico di un Concertone finora dimesso e incanalato su binari molto canonici e regolari, attento esclusivamente al tema della sicurezza sul lavoro. Se si esclude l'inizio con le note di 'Bella ciao' all'inizio cantata da Leo Gassmann, sono i Patagarri a dare uno scossone alla sonnolenza del Concertone 2025. Storia di 'Hava Nagila' La canzone dei Patagarri, 'Hava Nagila' è un brano della tradizione ebraica che significa 'Rallegriamoci' ispirata a una melodia popolare ucraina della Bucovina. La canzone è stata composta dal musicologo Abraham Zevi Idelsohn nel 1918 per celebrare la vittoria britannica in Palestina al termine della prima guerra mondiale, in occasione della Dichiarazione Balfour con la quale il governo del Regno Unito affermava di guardare con favore alla creazione di una "dimora nazionale per il popolo ebraico" in Palestina, allora ancora parte dell'Impero ottomano, senza però pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina.

