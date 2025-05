’Passeggiate tra i chiostri’ in biblioteca

'Passeggiate tra i chiostri', ciclo di visite guidate gratuite per esplorare l'edificio monumentale che ospita la storica biblioteca. Il primo appuntamento è per sabato 3 maggio alle 11 e sarà possibile scoprire alcuni degli spazi più suggestivi e significativi, tra cui la sala Dantesca, i Chiostri monumentali, la sala del Mosaico e il corridoio grande, dove si potrà ammirare la grande carta di Ravenna realizzata a mano da Gaetano Savini nel 1903. Seguiranno altre visite il 15 maggio alle 17, il 24 maggio alle 11 (che sarà anche in lis, la lingua italiana dei segni), il 29 maggio alle 17, il 7 giugno alle 11 e il 12 giugno alle 17. Potranno partecipare fino a 25 persone per turno, è necessario prenotare chiamando 0544 482112 (da martedì a sabato dalle 9 alle 19) o compilando un form sul sito della Classense.

Alatri, giornata ecologica tra passeggiate, sport e mercatini - Domenica Ecologica ad Alatri! Appuntamento il 16 marzo con lo Stop alla circolazione dalle ore 08:30 alle ore 18:30 Una giornata dedicata all’ambiente e alla scoperta della bellissima città Corsa di Primavera Alle ore 10:00, corsa ecologica nel centro storico a cura degli Istituti... 🔗frosinonetoday.it

Laboratorio di manga in biblioteca - Alla biblioteca Portelli di Offida, il 19 marzo, alle ore 16, si terrà un laboratorio di manga ‘Quando il disegno fa leggere’ guidato da Davide Mecozzi e Corrado Virgili, professionisti del settore, esperti nell’arte del fumetto e nella narrazione visiva. Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, i partecipanti potranno apprendere le tecniche fondamentali del manga, esplorando il processo creativo che porta dalla bozza alla realizzazione di un personaggio o di una storia illustrata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Castiglione della Pescaia, vandalizzata la corte della biblioteca Calvino - Castiglione della Pescaia (Grosseto), 10 febbraio 2025 – E’ iniziata male la settimana per la perla della Maremma. Nella notte appena trascorsa vandali hanno danneggiato la corte della biblioteca Italo Calvino di Castiglione della Pescaia. Un gesto particolarmente ignobile, visto che è stato compiuto in uno spazio dedicato alla cultura e alla socialità della comunità locale. Indignati i cittadini, per i quali quello spazio è luogo di studio e conoscenza, certo, ma anche punto di incontro. 🔗lanazione.it

Ravenna. In Classense tornano le “Passeggiate tra i Chiostri”. Prima visita guidata prevista per sabato 3 maggio - Tornano alla Classense le "Passeggiate tra i Chiostri", un ciclo di visite guidate gratuite che offre l’opportunità di esplorare il monumentale edificio ... 🔗ravennanotizie.it

Inaugurata la mostra “Istantanee di Giostra. Donne dietro l'obiettivo” - E' stata inaugurata questa mattina nel Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo la mostra fotografica “Istantanee di Giostra. Donne dietro l'obiettivo”, iniziativa realizzata dall’Ufficio Politiche ... 🔗www3.saturnonotizie.it