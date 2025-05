Passeggia in centro con 15 chili di hashish nello zaino | arrestato ragazzino

hashish. Il controllo è scattato durante un’attività di monitoraggio nella zona compresa tra via San Faustino e Campo. 🔗 Bresciatoday.it - Passeggia in centro con 1,5 chili di hashish nello zaino: arrestato ragazzino Un’operazione condotta dalla squadra operativa della polizia locale di Brescia ha portato all’arresto di un ragazzo di 17 anni, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di. Il controllo è scattato durante un’attività di monitoraggio nella zona compresa tra via San Faustino e Campo. 🔗 Bresciatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inviati dieci chili di occhiali usati al Centro Italiano Lions per la raccolta - Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito gratuitamente in contesti di disagio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Colpo in un centro scommesse: uno dei rapinatori aveva 15 anni - Rapina lampo nella sala scommesse di via Vittorio Veneto ad Acerra. Due uomini vestiti di nero, racconta un uomo ai carabinieri nel corso di una telefonata, "gli hanno puntato una pistola alla testa e gli hanno detto di andare via". Quella strada, spiega l'Arma in una nota, "è coperta dall'occhio... 🔗napolitoday.it

Ragazzo precipita dal tetto del centro commerciale, Simone D'Arrigo muore a 16 anni. Il volo di 15 metri sotto gli occhi degli amici - Cade dal lucernario di un centro commerciale - un volo di circa 15 metri - e muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima è Simone D'Arrigo, un ragazzo di 16... 🔗leggo.it

Su questo argomento da altre fonti

1770 chili di rifiuti raccolti e murale sul Giro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online