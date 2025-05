Passeggera si spoglia sull’aereo e fa i propri bisogni sul sedile | spavento durante il volo Interviene la polizia

volo Southwest Airlines che da Filadelfia era diretto a Chicago. Il motivo? Quanto fatto da una Passeggera che, secondo quel che è emerso, si sarebbe spogliata fino a rimanere in costume e come se non bastasse avrebbe defecato sul proprio sedile. Uno spettacolo raccapricciante confermato dalla compagnia che, come riporta il Daily Mail, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei medici per lo sconvolgente avvenimento.Stando alla ricostruzione della vicenda, le azioni della Passeggera in questione avrebbero costretto a mettere fuori servizio l'aereo per una pulizia approfondita. "I nostri team stanno contattando le persone che erano a bordo per scusarsi per la situazione e per eventuali ritardi nei loro piani di viaggio – ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato -.

Australia, sale sull’aereo con un fucile, 17enne bloccato dai passeggeri: “Avevo paura iniziasse a sparare” - Momenti di terrore poco prima del decollo di un volo Jetstar. Un ragazzo di 17 anni è riuscito a introdursi nell’aeroporto di Avalon, in Victoria, Australia, passando attraverso un varco nella recinzione e salendo sull’aereo con un fucile da caccia carico. Un passeggero, con grande prontezza di riflessi, ha affrontato l’adolescente, immobilizzandolo a terra e allontanando l’arma. Successivamente, con l’aiuto di altri passeggeri e del pilota, il giovane è stato bloccato fino all’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗dayitalianews.com

L’aereo prende fuoco all’atterraggio: i passeggeri costretti a rifugiarsi sull’ala (video) - Un aeroplano dell’American airlines ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto internazionale di Denver, dove era appena atterrato dopo essere stato dirottato a seguito di un guasto tecnico. I passeggeri sono stati costretti a mettersi in salvo dalle fiamme sull’ala dell’aereo. A causa dell’incendio, la pista d’atterraggio era ricoperta da un fumo nero e denso. Il Boeing 737-800, diretto in Texas, ha dovuto deviare il proprio percorso quando i membri dell’equipaggio hanno avvertito delle forti vibrazioni al motore. 🔗secoloditalia.it

Scambio di prigionieri tra Usa e Russia: Ksenia Karelina sale sull’aereo diretto a Washington - L’Fsb ha confermato lo scambio di prigionieri avvenuto ad Abu Dhabi fra Russia e Usa. Artur Petrov, che rischiava 20 anni di carcere negli Stati Uniti, è stato scambiato con la cittadina statunitense Ksenia Karelina. Karelina, anch’essa cittadina russa, era stata condannata a 12 anni in una colonia penale per tradimento sotto forma di assistenza finanziaria a uno Stato straniero. Karelina è stata graziata con “decreto presidenziale”, ha riferito l’Fsb esprimendo gratitudine alla leadership degli Emirati Arabi Uniti per l’assistenza fornita. 🔗lapresse.it

L'aereo è in ritardo e non parte, una signora prova a entrare in cabina di pilotaggio e scoppia la rissa: «Tu non sai chi sono io» - Urla, spinte e insulti. Sono immagini paradossali quelle che stanno girando sui social dove una passeggera di American Airlines ha scatenato il caos a bordo del veivolo. Visto il ritardo ... 🔗leggo.it

L'aereo è in ritardo e non parte, una signora prova a entrare in cabina di pilotaggio e scoppia la rissa VIDEO - Una passeggera, frustrata per il ritardo nel decollo dell'aereo, ha tentato di accedere alla cabina di pilotaggio, causando la ferma reazione del personale di bordo per quello che potrebbe ... 🔗ilgazzettino.it

Alghero, passeggero muore sull’aereo prima del decollo - Tragedia quest’oggi nell’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero. Un cittadino polacco in partenza con il volo Ryanair diretto a Bratislava, è deceduto poco prima del decollo. L’uomo è stato colto da ... 🔗algheroeco.com