Passaggio di testimone in Sipro | Paolo Govoni subentra a Stefano di Brindisi

Passaggio di testimone in nome della continuità, della collaborazione e del futuro del territorio. E’ quella avvenuta mercoledì 30 aprile, alla Sala Arengo del Comune, al termine dell'assemblea dei soci di Sipro – Agenzia dello sviluppo, tra l'amministratore. 🔗 Ferraratoday.it - Passaggio di testimone in Sipro: Paolo Govoni subentra a Stefano di Brindisi Una stretta di mano per designare ildiin nome della continuità, della collaborazione e del futuro del territorio. E’ quella avvenuta mercoledì 30 aprile, alla Sala Arengo del Comune, al termine dell'assemblea dei soci di– Agenzia dello sviluppo, tra l'amministratore. 🔗 Ferraratoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Podismo, alla Us Nave passaggio di testimone: il presidente Paolo Pistolesi lascia l'incarico a Simone Pensa - Firenze, 24 aprile 2025 – Quattro anni. Non sembrano tanti, ma vissuti alla guida di una realtà viva e pulsante come l'US Nave, valgono quanto un piccolo romanzo. O, come scherza qualcuno, "almeno un paio di lauree in scienze umanistiche e della mente". Dopo quattro anni di presidenza, si chiude il mandato di Paolo Pistolesi, che ha accompagnato la società sportiva lungo un percorso tutt'altro che semplice, ma ricco di soddisfazioni profonde. 🔗lanazione.it

Usa, Trump: “Non escludo il terzo mandato, ci sono modi per farlo”, ipotesi vittoria Vance e passaggio del testimone - "Molte persone vogliono che lo faccia. Ma ho detto loro che abbiamo ancora molta strada da fare e che è ancora molto presto. Sono concentrato sull'attuale mandato Il presidente americano Donald Trump rilancia e guarda ad un terzo mandato, nonostante questo non sia previsto dalla Costituzione. 🔗ilgiornaleditalia.it

Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate - Torna in libreria La casa del poeta Ventiquattro estati a Casarola con Attilio Bertolucci (La nave di Teseo «i Delfini», pp. XVI-224, € 20,00), che costituisce il resoconto della frequentazione […] The post Attilio Bertolucci con Paolo L. a Casarola, un testimone nella luce dell’estate first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Passaggio di testimone in Sipro: Paolo Govoni subentra a Stefano di Brindisi; Paolo Govoni è il nuovo presidente di Sipro; FERRARA, NUOVE GOVERNANCE PER AMI E SIPRO: ALDO TARRICONE E PAOLO GOVONI I NUOVI AMMINISTRATORI DELLE RISPETTIVE REALTÀ. SINDACO: “AUGURO BUON LAVORO E PROFICUA COLLABORAZIONE AL SERVIZIO DELLA COMU; Govoni alla guida di Sipro: “Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Paolo Govoni è il nuovo presidente di Sipro - Una stretta di mano per designare il passaggio di testimone in nome della continuità, della collaborazione e del futuro del territorio. E' quella avvenuta ieri, nella sala dell'Arengo del Comune di Fe ... 🔗cronacacomune.it

Sipro, approvato il bilancio. Govoni subentra a di Brindisi: "Sinergie per creare valore" - Ieri durante l’assemblea dei soci il passaggio delle consegne nel ruolo di amministratore unico "Noi, cinghia di raccordo fra i distretti economici locali e la crescita provinciale nel contesto region ... 🔗msn.com