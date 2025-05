Pasquale Marino torna al Picco | sfida tra Salernitana e Spezia in Serie B

Pasquale Marino torna al ‘Picco’ nella veste di tecnico della Salernitana. Alle spalle un prestigioso passato alla guida delle Aquile (6° posto Serie B 2018-19) che gli determinerà applausi dai tifosi. "Alla Spezia ero stato confermato, poi non ho proseguito per motivi familiari - ha ricordato ieri –. Abbiamo fatto un buon campionato arrivando ai playoff dai quali siamo usciti male. Abbiamo valorizzato giocatori che l’anno prima erano in Serie C (ndr Okereke)".tornando all’oggi, mister Marino, com’è nella sua filosofia, ha invocato una Salernitana coraggiosa: "Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento sia in casa che in trasferta, una nostra identità. Lo Spezia è una squadra molto forte fisicamente e sulle palle inattive. La formazione la dirò ai ragazzi prima del match, stanno tutti bene". 🔗 Sport.quotidiano.net - Pasquale Marino torna al Picco: sfida tra Salernitana e Spezia in Serie B L’allenatore gentiluomoal ‘’ nella veste di tecnico della. Alle spalle un prestigioso passato alla guida delle Aquile (6° postoB 2018-19) che gli determinerà applausi dai tifosi. "Allaero stato confermato, poi non ho proseguito per motivi familiari - ha ricordato ieri –. Abbiamo fatto un buon campionato arrivando ai playoff dai quali siamo usciti male. Abbiamo valorizzato giocatori che l’anno prima erano inC (ndr Okereke)".ndo all’oggi, mister, com’è nella sua filosofia, ha invocato unacoraggiosa: "Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento sia in casa che in trasferta, una nostra identità. Loè una squadra molto forte fisicamente e sulle palle inattive. La formazione la dirò ai ragazzi prima del match, stanno tutti bene". 🔗 Sport.quotidiano.net

Napoli, (anche) gli infortuni. Parlano Pasquale Marino e Graziani - E ora, per il Napoli…Di seguito le dichiarazione che l’allenatore Pasquale Marino a rilasciato a Vikonos Web Radio/Tv, nella trasmissione ‘Febbre a 90’. “Gli infortuni capitano, durante l’anno bisogna mettere in conto che possano esserci imprevisti. Il giudizio sul Napoli è straordinario, la squadra nonostante tutto non mollerà di un centimetro, conoscendo la mentalità del suo allenatore. Se penso poi allo scorso campionato, i passi avanti sono notevoli. 🔗terzotemponapoli.com

Pasquale Marino torna al Picco: sfida tra Salernitana e Spezia in Serie B - L'allenatore Pasquale Marino guida la Salernitana contro il suo ex club Spezia, richiamando il suo passato di successo. 🔗msn.com

Spezia-Salernitana, amarcord Marino: la sfida con il suo passato - Quando Pasquale Marino era sul divano di casa, un mese fa, rispose da aquilotto d'adozione al pronostico sulle regine della B: «Faccio un tifo sfegatato per lo Spezia». La ... 🔗ilmattino.it

UFFICIALE - Pasquale Marino è il quarto allenatore stagionale della Salernitana - Una nota stampa mentre la squadra è già in campo. Pasquale Marino è il nuovo allenatore della Salernitana. Il club lo ha ufficializzato attraverso i propri canali social, comunicando che ... 🔗msn.com