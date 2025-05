Party e street food Festa del Mare e Flavio Insinna al Vittorio Emanuele | cosa fare nel weekend del primo maggio

weekend del primo maggio e non può mancare la nostra guida con gli eventi clou del fine settimana. Per l'1 maggio tante le iniziative dalla Festa del Mare a Taormina con tanti big della musica allo street food a Barcellona Pozzo di Gotto. In città numerose le feste. 🔗 Messinatoday.it - Party e street food, Festa del Mare e Flavio Insinna al Vittorio Emanuele: cosa fare nel weekend del primo maggio Tutto pronto per il lungodele non può mancare la nostra guida con gli eventi clou del fine settimana. Per l'1tante le iniziative dalladela Taormina con tanti big della musica alloa Barcellona Pozzo di Gotto. In città numerose le feste. 🔗 Messinatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

La festa dei lavoratori. Picnic in piazza della Costituzione . Street food e la musica di Ringo Dj - Per festeggiare un Primo maggio all’insegna della gioia e del relax, l’amministrazione comunale e l’associazione culturale Mamò e Clarte ets hanno organizzato ‘Buon Primo Maggio’. Domani, a partire dalle 15 fino alle 22, in piazza della Costituzione, a pochi passi dal palazzo comunale di Santa Lucia, sono previsti una serie di appuntamenti. "È la data zero del Giugno Uzzanese – sottolinea il sindaco Dino Cordio –. 🔗lanazione.it

Festa di primavera. Giochi e street food al parco Beretta Molla - La Festa di Primavera dell’associazione Cittadini Quartiere Polo è domenica. Si iniziale alle 10 per concludere alle 18, appuntamento al parco Beretta Molla in via Tre Venezie. L’associazione Cittadini Quartiere Polo organizza una Festa di Primavera con tanti divertimenti per grandi e bambini. Ci saranno la ruota della fortuna, auto e moto d’epoca, street food, patatine e bollicine, e poi hobbisti, aeromodellismo, truccabimbi, dolci, gonfiabili e fiori. 🔗ilgiorno.it

Porchettiamo, grande festa per la regina dello street food - Se c'è un evento capace di esaltare la tradizione gastronomica italiana in tutta la sua bontà, quello è Porchettiamo. Più che un festival, una vera e propria dichiarazione d'amore alla porchetta, uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari del nostro Paese. L'appuntamento è a San Terenziano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove per tre giorni - 16, 17 e 18 maggio - la Piazza delle Porchette si trasformerà in un paradiso per gli amanti dello street food. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Reggio Calabria Street Food Fest: sapori, turismo e identità in festa dal 24 al 27 aprile - Si chiama “Reggio Calabria Street food Fest” e, dal 24 al 27 aprile ... a cavallo tra festività importanti come il San Giorgio, la Festa della Liberazione, la Festa dei Lavoratori ed altre ... 🔗strettoweb.com

Muggiò. Festa pugliese con street food, market e spettacoli - La festa avrà inizio il 14 marzo 2025 e si concluderà domenica 16. In questi giorni, nella Piazza Cosseto, ci sarà un villaggio itinerante: i migliori street chef con i loro piatti tipici ... 🔗mbnews.it

Festa di primavera. Giochi e street food al parco Beretta Molla - L’associazione Cittadini Quartiere Polo organizza una Festa di Primavera con tanti divertimenti per grandi e bambini. Ci saranno la ruota della fortuna, auto e moto d’epoca, street food ... 🔗msn.com