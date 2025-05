Parrucchiere 26enne scomparso in Puglia cinque indagati per omicidio

Parrucchiere scomparso a Barletta: 5 indagati per omicidio. cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dai magistrati della.

Trovato morto il 26enne che era scomparso da Barletta Indagine antimafia - Francesco Diviesti, 26 anni, era scomparso tre giorni fa da Barletta. Nelle scorse ore il corpo esanime è stato rinvenuto in una zona di campagna in territorio di Canosa di Puglia. Per la morte del 26enne ha aperto un’inchiesta la direzione distrettuale antimafia. L'articolo Trovato morto il 26enne che era scomparso da Barletta <small class="subtitle">Indagine antimafia</small> proviene da Noi Notizie. 🔗noinotizie.it

Francesco Diviesti, morto il 26enne scomparso da Barletta - (Adnkronos) – Francesco Diviesti, il 26enne parrucchiere scomparso sabato da Barletta, è stato ritrovato cadavere nelle campagne di Canosa di Puglia. Da più parti erano state diffuse la foto e un appello per il suo ritrovamento Anche il sindaco di Barletta Mino Cannito aveva lanciato su Facebook un appello che invitava ad aiutare la famiglia […] 🔗periodicodaily.com

Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta: il corpo era semicarbonizzato - Trovato morto il 26enne scomparso a Barletta: il corpo era semicarbonizzato. È stato rinvenuto nelle campagne in contrada"'Femmina morta", tra Canosa di Puglia e Minervino Murge,... 🔗quotidianodipuglia.it

Parrucchiere 26enne scomparso in Puglia, cinque indagati per omicidio - Svolta nell'inchiesta sul giallo del giovane parrucchiere scomparso a Barletta: 5 indagati per omicidio. Cinque persone sono state iscritte ... 🔗msn.com

Ritrovato morto il giovane parrucchiere scomparso il 25 aprile - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso a Barletta la sera dello scorso 25 aprile. A trovare il cadavere, nelle campagne di Canosa di Puglia, sono state le forze dell ... 🔗rainews.it

Tragedia in Puglia, trovato un cadavere carbonizzato: potrebbe essere del 26enne Francesco Diviesti - Puglia, trovato un cadavere carbonizzato: potrebbe essere quello del 26enne scomparso qualche giorno fa, ovvero Francesco Diviesti ... 🔗notizie.it