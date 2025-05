Parma vs Como | le probabili formazioni

Parma vs Como si giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Tardini.

Parma VS Como: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Momento alquanto positivo per gli emiliani, reduci da quattro punti nelle ultime due partite, frutto della vittoria casalinga contro la Juventus e del pareggio esterno contro la Lazio. Un bottino che ha consentito alla squadra di Chiuvu di compiere un passo in avanti verso la salvezza che si fa sempre più vicina.

I lariani hanno già centrato la salvezza in anticipo, in virtù del vantaggio di 17 punti sulla zona retrocessione a quattro giornate dal termine.

