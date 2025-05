Parma-Como sabato 03 maggio 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Parma e Como mette di fronte una squadra vicina alla salvezza, i padroni di casa, e una che il traguardo lo ha raggiunto la scorsa settimana, gli ospiti. Gli uomini di Chivu nelle ultime quattro giornate hanno fermato tutte le squadre impegnate per un obiettivi prestigiosi, Inter, Fiorentina, Juve e .

Cagliari-Udinese (sabato 03 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Nel pomeriggio sardo ci sono punti in palio che servono realisticamente soltanto al Cagliari, impegnato nella corsa alla salvezza e reduce dalla probabilmente decisiva vittoria 2-0 sul campo del Verona con i gol di Pavoletti e Deiola che ha portato i rossoblu a 33 punti, otto di vantaggio su Venezia e Empoli che a quattro […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Estoril-Benfica (sabato 03 maggio 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I Canarinhos ospitano le Aquile - L’ultima trasferta prima della partita che probabilmente deciderà il campionato: il Benfica si sta giocando questa Primeira Liga con lo Sporting e in questo momento la situazione è di assoluta e splendida incertezza. Le due squadre di Lisbona sono appaiate al primo posto con 75 punti, stesso numero di gol subiti e 3 fatti in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Alaves-Atletico Madrid (sabato 03 maggio 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a Mendizorrotza - Doppio turno casalingo per l’Alaves: nella scorsa giornata, i baschi hanno vinto il derby contro la Real Sociedad, cogliendo un risultato di un’importanza difficile da quantificare per la propria classifica. La rete di Tenaglia ha infatti permesso alla squadra di Coudet di acciuffare il quart’ultimo posto: mancano 5 gare al termine e l’obiettivo è tenere […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

