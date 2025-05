Parma-Como | le modifiche alla viabilità per sabato 3 maggio

modifiche alla viabilità per la partita Parma 1913 – Como di sabato 3 maggio alle 15.sabato 3 maggio 2025, dalle ore 00:00 alle ore 18:00 eo comunque fino a cessate esigenze, nel parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del Taglio, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. 🔗 Parmatoday.it - Parma-Como: le modifiche alla viabilità per sabato 3 maggio per la partita1913 –dialle 15.2025, dalle ore 00:00 alle ore 18:00 eo comunque fino a cessate esigenze, nel parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del Taglio, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. 🔗 Parmatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Corteo sindacale sabato pomeriggio, modifiche alla viabilità - Sabato 15 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, si terrà una manifestazione sindacale, organizzata dal Si Cobas, con corteo che si svilupperà a partire da via dei Mille per proseguire in piazzale Marconi, via La Primogenita, barriera Roma, via Roma, via Cavour fino a piazza Cavalli. E' stato quindi... 🔗ilpiacenza.it

A Bergamo il Vaisakhi: in 3000 per la festa della comunità Sikh. Viabilità: le modifiche - LA CERIMONIA. Sabato 5 aprile a Bergamo alcune vie del centro chiuse per permettere lo svolgimento della partecipata cerimonia religiosa. Nell’articolo l’ordinanza del Comune sulle modifiche alla viabilità. 🔗ecodibergamo.it

Città Metropolitana di Napoli, lievi modifiche alla viabilità sulla S.P.1 Circumvallazione Esterna di Napoli e S.P. 500 Asse perimetrale di Melito - Le modifiche sono andate in vigore oggi e proseguiranno fino al 30 aprile. Ecco tutti i dettagli Da oggi lunedì 7 aprile 2025 alcune strade provinciali – in particolare la S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la S.P. 500 “Asse perimetrale di Melito” – sono interessate da attività di manutenzione che comportano lievi modifiche alla viabilità: in alcuni casi semplici restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in altri la chiusura temporanea di una rampa di accesso ricadente nel comune di Casoria con l’indicazione di un percorso alternativo. 🔗puntomagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Parma-Como: le modifiche alla viabilità per sabato 3 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti