Parla la mamma di Santo Romano | Ucciso due volte

È un dolore che non conosce fine, quello della madre di. Come se non bastasse il lutto per la perdita di un figlio, ora deve affrontare anche lo sciacallaggio dei social. Una foto, in realtà datata, è stata ricondivisa più: ritrae l'assassino seduto su un motorino, accompagnata da una scritta provocatoria. Non sono mancati i commenti a suo sostegno. Il riferimento è chiaro: martedì è arrivata la condanna a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l'omicida di. I profili da cui sono partite le condivisioni sono da verificare, e con ogni probabilità potrebbero non appartenere direttamente al ragazzo, attualmente detenuto. La madre didenuncia: "È come se avessero ammazzato duemio figlio. Come è possibile che le istituzioni, che chi lavora nei tribunali per i minori, non vedano queste cose? Con quale ardire una persona che sta fuori difende un assassino?"