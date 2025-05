Pardo | Tornata la vera Inter! Col Barcellona confronto di stili

Pardo, ospite al podcast Tutti Convocati, ha analizzato la prestazione dell’Inter nel pareggio contro il Barcellona nell’ andata delle semifinali di Champions League.IL COMMENTO – Pierluigi Pardo, parlando di Barcellona-Inter, ha elogiato l’atteggiamento avuto dai nerazzurri durante la gara. Il giornalista sportivo ha sottolineato l’importanza dei recuperi di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, autori dei 3 gol della squadra: «La partita di ieri conferma che l’Inter è Tornata, non è stata quella con il Milan nella ripresa, né quella con la Roma. Ha recuperato Dumfries e Thuram ma si è vista l’Inter con un’energia diversa. Poi confronto di stili, a calcio si possono seguire filosofie diverse e si può vincere in modo diverso. Il Barcellona se avesse perso il pallone nell’area dell’Inter avrebbe preso il contropiede: questo è il fatto. 🔗 Inter-news.it - Pardo: «Tornata la vera Inter! Col Barcellona confronto di stili» Pierluigi, ospite al podcast Tutti Convocati, ha analizzato la prestazione dell’nel pareggio contro ilnell’ andata delle semifinali di Champions League.IL COMMENTO – Pierluigi, parlando di, ha elogiato l’atteggiamento avuto dai nerazzurri durante la gara. Il giornalista sportivo ha sottolineato l’importanza dei recuperi di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, autori dei 3 gol della squadra: «La partita di ieri conferma che l’, non è stata quella con il Milan nella ripresa, né quella con la Roma. Ha recuperato Dumfries e Thuram ma si è vista l’con un’energia diversa. Poidi, a calcio si possono seguire filosofie diverse e si può vincere in modo diverso. Ilse avesse perso il pallone nell’area dell’avrebbe preso il contropiede: questo è il fatto. 🔗 Inter-news.it

