Papa Francesco sepolto accanto al comandante della Decima Mas la provocazione di Vannacci | E ora chi lo dice alla sinistra?

dice alla sinistra? Daranno del fascista anche a Papa Francesco?». Comincia così l’ultima provocazione lanciata sui social da Roberto Vannacci, ex generale dell’Esercito e attuale eurodeputato della Lega. Con un post pubblicato sulle proprie pagine social, Vannacci ironizza sul luogo scelto dal pontefice per la sua sepoltura, ossia la chiesa di Santa Maria Maggiore. In quello stesso edificio, fa notare l’ex generale, «hanno trovato riposo anche il Bernini, Paolina Bonaparte, altri sette Papi» e persino Junio Valerio Borghese, comandante di quella flottiglia Decima Mas più volte invocata dallo stesso Vannacci in campagna elettorale e durante gli eventi pubblici.Chi era il «principe nero» Junio Valerio BorgheseJunio Valerio Borghese è un ex militare e politico italiano scomparso nel 1974 e oggi viene ricordato soprattutto per due motivi. 🔗 «E ora chi lo? Daranno del fascista anche a?». Comincia così l’ultimalanciata sui social da Roberto, ex generale dell’Esercito e attuale eurodeputatoLega. Con un post pubblicato sulle proprie pagine social,ironizza sul luogo scelto dal pontefice per la sua sepoltura, ossia la chiesa di Santa Maria Maggiore. In quello stesso edificio, fa notare l’ex generale, «hanno trovato riposo anche il Bernini, Paolina Bonaparte, altri sette Papi» e persino Junio Valerio Borghese,di quella flottigliaMas più volte invocata dallo stessoin campagna elettorale e durante gli eventi pubblici.Chi era il «principe nero» Junio Valerio BorgheseJunio Valerio Borghese è un ex militare e politico italiano scomparso nel 1974 e oggi viene ricordato soprattutto per due motivi. 🔗 Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monsignor Viganò e le accuse a Papa Francesco per il figlio segreto: "Ricardo Tomas Arizaga morto ad 11 anni per un cancro, cremato e sepolto in Vaticano accanto a dove giacerà Bergoglio" - VIDEO - "Si deve chiarire se Tomas Ricardo Arizaga, detto Tomasito, deceduto il 20 luglio 2014 all'età di undici anni, cremato e sepolto nel 2019 nel cimitero teutonico in Vaticano dopo averlo privato dei denti, è realmente il figlio di Bergoglio", spiega Viganò Le accuse di Monsignor Viganò a Papa F 🔗ilgiornaleditalia.it

La storia drammatica dell'icona della Madonna accanto a cui Papa Francesco verrà sepolto a Santa Maria Maggiore - È davanti a lei che si è recato appena eletto Papa. È davanti a lei che prima di partire per ogni suo viaggio apostolico e subito dopo il rientro si recava in solitudine a pregare. È davanti a lei che è andato in forma privata a pregare durante la pandemia: le immagini straordinarie che ce lo hanno restituito da s... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Papa Francesco: ‘Ho preparato la mia tomba’. Il pontefice sarà sepolto accanto all’icona a lui tanto cara. Ecco dove - Qualche tempo fa Papa Francesco ha riferito il luogo dove sarà sepolto e negli ultimi giorni ha aggiunto alcuni dettagli in più al riguardo. LEGGI ANCHE: — Papa Francesco sarà il penultimo Papa: la terribile profezia Ha rilasciato un’intervista esclusiva ad un’emittente messicana N+ e su X, la giornalista Valentina Alazraki, colei che ha realizzato il servizio, ha pubblicato un post al riguardo. 🔗funweek.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco sepolto accanto al comandante della Decima Mas, la provocazione di Vannacci: «E ora chi lo dice alla sinistra?; Santa Maria Maggiore, le tombe dei Papi e la devozione popolare; Papa Francesco sarà sepolto vicino al sarzanese Favoriti; Papa Francesco, lavori in corso alla Basilica di Santa Maria Maggiore: ecco come sarà la tomba | Riposerà accanto ad altri Papi e al Bernini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I sette Papi oltre a Bergoglio sepolti nella basilica di Santa Maria Maggiore - A Santa Maria Maggiore ci sono le tombe di altri sette Papi della storia, oltre a quella di Bergoglio. Ecco quali sono e cosa vedere nella basilica. 🔗fanpage.it

Papa Francesco sarà sepolto vicino al sarzanese Favoriti - La chiesa è la basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Nato nel 1624 in Val di Magra, fu un illustre funzionario della corte pontificia ... 🔗ilsecoloxix.it

Centinaia in coda per visitare la tomba di Francesco. Chi sono gli altri Papi sepolti a Santa Maria Maggiore - Roma, 27 aprile 2025 – Dopo il bagno di folla di ieri, con oltre 400mila persone ai funerali di Papa Francesco (250mila in piazza San Pietro e 150mila lungo il percorso fino alla basilica di Santa Mar ... 🔗quotidiano.net