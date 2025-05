Papa Francesco sepolto accanto a Junio Valerio Borghese Ironia di Vannacci | Ora chi lo dice alla sinistra

Borghese 🔗Ilgiornale.it Ilgiornale.it - Papa Francesco sepolto accanto a Junio Valerio Borghese. Ironia di Vannacci: "Ora chi lo dice alla sinistra" Le spoglie di Bergoglio riposano nella basilica di Santa Maria Maggiore, che ospita altri sette papi ed anche i resti del comandante della X Mas, il "principe nero"

Monsignor Viganò e le accuse a Papa Francesco per il figlio segreto: "Ricardo Tomas Arizaga morto ad 11 anni per un cancro, cremato e sepolto in Vaticano accanto a dove giacerà Bergoglio" - VIDEO - "Si deve chiarire se Tomas Ricardo Arizaga, detto Tomasito, deceduto il 20 luglio 2014 all'età di undici anni, cremato e sepolto nel 2019 nel cimitero teutonico in Vaticano dopo averlo privato dei denti, è realmente il figlio di Bergoglio", spiega Viganò Le accuse di Monsignor Viganò a Papa F 🔗ilgiornaleditalia.it

La storia drammatica dell'icona della Madonna accanto a cui Papa Francesco verrà sepolto a Santa Maria Maggiore - È davanti a lei che si è recato appena eletto Papa. È davanti a lei che prima di partire per ogni suo viaggio apostolico e subito dopo il rientro si recava in solitudine a pregare. È davanti a lei che è andato in forma privata a pregare durante la pandemia: le immagini straordinarie che ce lo hanno restituito da s... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Papa Francesco: ‘Ho preparato la mia tomba’. Il pontefice sarà sepolto accanto all’icona a lui tanto cara. Ecco dove - Qualche tempo fa Papa Francesco ha riferito il luogo dove sarà sepolto e negli ultimi giorni ha aggiunto alcuni dettagli in più al riguardo. LEGGI ANCHE: — Papa Francesco sarà il penultimo Papa: la terribile profezia Ha rilasciato un’intervista esclusiva ad un’emittente messicana N+ e su X, la giornalista Valentina Alazraki, colei che ha realizzato il servizio, ha pubblicato un post al riguardo. 🔗funweek.it

Papa Francesco sepolto accanto al comandante della Decima Mas, la provocazione di Vannacci: «E ora chi lo dice alla sinistra?» - Nella chiesa di Santa Maria Maggiore riposa anche il «principe nero» Junio Valerio Borghese, idolo personale dell'eurodeputato leghista, ricordato oggi per le violenze contro i partigiani e un fallito ... 🔗msn.com

I sette Papi oltre a Bergoglio sepolti nella basilica di Santa Maria Maggiore - A Santa Maria Maggiore ci sono le tombe di altri sette Papi della storia, oltre a quella di Bergoglio. Ecco quali sono e cosa vedere nella basilica. 🔗fanpage.it