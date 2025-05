Papa Francesco memoria straordinaria da custodire e sviluppare incontro alla Caritas

Papa Francesco", nato a Messina 4 anni fa per iniziativa di un gruppo di cattolici messinesi per sostenere l'attività del Papa, ha promosso un incontro aperto a tutti che si terrà sabato 3 maggio, alle 17, alla Caritas di via Emilia, dal titolo: "Papa.

Dopo le offese alla memoria di Papa Francesco, il direttore del centro di giustizia minorile resta in carica a Torino - Rimosso dall'incarico a Bologna ma confermato, almeno per ora, a Torino. È la decisione, quantomeno singolare, adottata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei confronti di Antonio Pappalardo, dirigente di entrambi i centri di giustizia minorile, anche se nel primo caso soltanto... 🔗torinotoday.it

Celebrazione in Cattedrale per Papa Francesco: il pastore che ha umanizzato il pontificato, tra memoria e gratitudine - Ieri, giovedì 24 aprile, nella solennità austera della Cattedrale, si è celebrata una messa in suffragio del Pontefice. Non di un’idea, non d’un simbolo, ma d’un uomo: Jorge Mario Bergoglio, già Papa Francesco, voce ruvida e dolce della Chiesa del nostro tempo. A officiarla, il vescovo Arturo... 🔗avellinotoday.it

Morte di Papa Francesco: Merlino in edizione straordinaria dalle 14:50 con Pomeriggio Cinque - La morte di Papa Francesco si ripercuote inevitabilmente sui palinsesti nostrani. A mobilitarsi c’è anche Canale 5 che ha deciso di proporre un’edizione extralarge di Pomeriggio Cinque per fornire tutti gli aggiornamenti sul drammatico lutto. Myrta Merlino sarà in diretta a partire dalle 14:50 fino alle 20 sostituendo la prevista programmazione. La trasmissione oggi non era prevista a causa della Pasquetta. 🔗davidemaggio.it

All’Onu la memoria del Papa: “Difensore degli ultimi” - All’Assemblea generale dell’Onu, una seduta straordinaria ha ricordato Papa Francesco come “voce di pace e coscienza morale globale”. Guterres ha lodato il suo impegno per gli ultimi. Bandiera a mezz’ ... 🔗difesapopolo.it

Papa: Petrocchi, messaggio straordinario da prolungare - Aveva poi, tra l'altro, una memoria straordinaria: anche a distanza di tempo, rievocava frasi o tematiche che avevamo affrontato". "Papa Francesco rappresenta un'apertura che la Provvidenza ha offerto ... 🔗giornaledibrescia.it

L'Assemblea Capitolina ricorda Papa Francesco: "Un faro di speranza" - L'omaggio al Pontefice unisce le parti politiche. Due le visite di Bergoglio in Campidoglio. Nel 2024 e nel 2019, con Gualtieri e Raggi ... 🔗rainews.it